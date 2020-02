SXSW 2020 dévoile une gamme de minuit, les favoris du festival et plus

SXSW 2020 dévoile sa gamme de minuit, favoris du festival et plus

La conférence et le festival SXSW 2020 ont révélé plus de sa programmation pour l’événement de cette année, y compris Midnighters, Festival Favourites, Shorts, Episodic Pilots, Special Events, et plus encore. Avec le festival qui se déroule du 13 au 22 mars à Austin, TX, vous pouvez découvrir les nouveaux ajouts à la programmation ci-dessous (via Deadline)!

MIDNIGHTERS

Effrayant, drôle, sexy, controversé – dix caractéristiques nocturnes provocantes pour les oiseaux de nuit et les curieux en phase terminale.

Dembanger

Réalisateur: John Berardo, scénaristes: John Berardo, Lindsay LaVanchy, Brian Frager

Le monde d’Ellery Scott se dévoile lorsque son frère athlète vedette est assassiné sur le campus au milieu d’un scandale brassicole, déclenchant une série de meurtres liés aux médias sociaux qui la laissent courir aux côtés de la police pour découvrir les secrets cachés de l’université. Interprètes: Jon Huertas, Isabella Gomez, Lindsay LaVanchy, Froy Gutierrez, Gattlin Griffith, Patrick Walker, Bart Johnson, Shireen Lai, avec Yancy Butler et Lochlyn Munro (première mondiale)

Chanceux

Réalisateur: Natasha Kermani, scénariste: Brea Grant

Lucky suit May, un auteur de livre d’entraide avec toutes les réponses, qui se retrouve soudainement traqué par un homme masqué menaçant mais insaisissable, et pris dans une lutte pour obtenir de l’aide des gens autour d’elle et garder le contrôle de sa propre vie. Interprètes: Brea Grant, Hunter C Smith, Kristina Klebe, Leith M. Burke, Dhruv Uday Singh, Yasmine Al-Bustami (première mondiale)

PG (Psycho Goreman) (Canada)

Réalisateur / Scénariste: Steven Kostanski

Les frères et sœurs Mimi et Luke ressuscitent sans le savoir un ancien seigneur extraterrestre. À l’aide d’une amulette magique, ils forcent le monstre à obéir à leurs caprices enfantins et attirent accidentellement une galerie de voyous d’assassins intergalactiques dans la banlieue d’une petite ville. Interprètes: Nita-Josée Hanna, Owen Myre, Adam Brooks, Alexis Hancey, Matthew Ninaber, Steven Vlahos, Kristen MacCulloch, Anna Tierney, Kenneth Welsh (première mondiale)

Relic (Australie)

Réalisateur: Natalie Erika James, scénaristes: Natalie Erika James, Christian White

Lorsqu’Edna, la matriarche âgée et veuve de la famille, est portée disparue, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale éloignée pour la retrouver. Peu de temps après son retour, ils commencent à découvrir une sinistre présence hantant la maison et prenant le contrôle d’Edna. Interprètes: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote

Run Sweetheart Run

Réalisateur / Scénariste: Shana Feste

Dans Run Sweetheart Run, un rendez-vous aveugle devient violent et la femme doit rentrer à pied à travers Los Angeles alors qu’elle est poursuivie par son rendez-vous. Interprètes: Ella Balinska, Pilou Asbaek, Clark Gregg, Aml Ameen, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Shohreh Aghdashloo

Le silence

Réalisateur: Robin Pront, scénariste: Micah Ranum

Un chasseur réformé vivant isolé dans une réserve faunique est impliqué dans un jeu mortel de chat et de souris lorsque lui et le shérif local se sont mis à traquer un tueur vicieux qui aurait kidnappé sa fille il y a des années. Interprètes: Nikolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis, Hero FIennes Tiffin, Melanie Scrofano, Shaun Smyth, Zahn McClarnon (première mondiale)

Le péage

Réalisateur / Scénariste: Michael Nader

Lorsqu’une jeune femme et son chauffeur de covoiturage tombent en panne sur une route forestière sombre, chacun voit l’autre comme une menace. Mais au fur et à mesure que des phénomènes étranges commencent à se produire autour d’eux, ils réalisent progressivement qu’ils se sont retrouvés piégés dans le monde d’un être surnaturel terrifiant: The Toll Man. Interprètes: Jordan Hayes, Max Topplin, James McGowan, Rosemary Dunsmore (première mondiale)

The Vigil

Réalisateur / Scénariste: Keith Thomas

Un homme qui veille pendant la nuit sur un membre décédé de son ancienne communauté juive orthodoxe se retrouve face à une entité malveillante, dans le premier long métrage électrisant du scénariste-réalisateur Keith Thomas. Interprètes: Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed (création américaine)

Chasse aux sorcières

Réalisateur: Elle Callahan

Aux États-Unis, une femme aide deux jeunes sorcières à demander l’asile au Mexique pour éviter la persécution par les autorités américaines. Interprètes: Gideon Adlon, Elizabeth Mitchell, Abigail Cowen, The Crovetti Twins, Christian Camargo (Première mondiale)

Yummy (Belgique)

Réalisateur: Lars Damoiseaux, scénaristes: Eveline Hagenbeek, Lars Damoiseaux

Yummy est une orgie de sang, de violence et de plaisir dans laquelle un jeune couple se rend dans un hôpital minable d’Europe de l’Est pour une chirurgie plastique bon marché, mais ils se retrouvent coincés au milieu d’une épidémie de zombies. Interprètes: Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans, Benjamin Ramon, Tom Audenaert (première nord-américaine)

FAVORIS DU FESTIVAL

Des vedettes acclamées et des premières sélectionnées de festivals à travers le monde.

Soit de l’eau

Réalisateur: Bao Nguyen

Be Water est un portrait en couches et intime d’un outsider qui a su transcender le racisme, le colonialisme et la xénophobie pour devenir l’une des figures culturelles les plus influentes de notre époque. Interprètes: Linda Lee Cadwell, Shannon Lee, Robert Lee, Kareem Abdul-Jabbar, Dan Inosanto, Andre Morgan

Bête Bête

Réalisateur / Scénariste: Danny Madden

Situé dans une ville du sud, trois jeunes font face à des problèmes nouveaux et anciens de grandir, tourbillonnant de traumatismes, de délits mineurs, de nouvel amour et de violence armée. Interprètes: Shirley Chen, Will Madden, Jose Angeles, Courtney Dietz, Daniel Rashid, Kron Moore

Boys State

Réalisateurs: Amanda McBaine, Jesse Moss

Histoire politique de la maturité, Boys State examine la santé de la démocratie américaine à travers une expérience inhabituelle dans laquelle un millier de garçons de 17 ans de tout le Texas se réunissent pour construire un gouvernement représentatif à partir de zéro. Interprètes: Steven Garza, Rene Otero, Ben Feinstein, Robert Macdougall

Taureau

Réalisateur: Annie Silverstein, scénaristes: Annie Silverstein, Johnny McAllister

À la périphérie de Houston, une adolescente ébranlée par l’incarcération de sa mère et un torero vieillissant luttant pour garder un pied dans le circuit du rodéo, forment un lien improbable et tentent de redresser leur propre chemin. Interprètes: Rob Morgan, Amber Havard, Yolonda Ross, Keeli Wheeler, Keira Bennett, Sara Allbright, Troy Hogan, Steven Boyd, Reece McClure, Tadarius Billy Miles

Charm City Kings

Réalisateur: Angel Manuel Soto, scénaristes: Sherman Payne, Chris Boyd, Kirk Sullivan et Barry Jenkins

Un jeune garçon rejoint un gang de motos hors route à Baltimore. Adaptation du long métrage du documentaire 12 O’Clock Boys. Interprètes: Jahi Di’Allo Winston, Meek Mill, Will Catlett, Donielle Tremaine Hansley, Kezii Curtis, Chino, Lakeyria «Wheelie Queen» Doughty, Chandler DuPont, Tyquan Ford, Teyonah Parris

La montée

Réalisateur: Michael Angelo Covino, scénariste: Michael Angelo Covino, Kyle Marvin

Kyle et Mike sont les meilleurs amis qui partagent un lien étroit – jusqu’à ce que Mike couche avec la fiancée de Kyle. The Climb est une relation tumultueuse mais durable entre deux hommes à travers de nombreuses années de rire, de chagrin et de rage. Interprètes: Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin, Talia Balsam, George Wendt, Judith Godrèche

Biais codé

Réalisateur: Shalini Kantayya

Coded Bias suit la découverte surprenante de la chercheuse du MIT Media Lab, Joy Buolamwini, selon laquelle la plupart des reconnaissances faciales ne voient pas avec précision les visages à la peau sombre et sa transformation de scientifique en défenseur infatigable pour faire pression pour la toute première législation. Interprètes: Joy Buolamwini, Cathy O’Neil, Zeynep Tufecki

Sent bon homme

Réalisateur: Arthur Jones

Lorsque le personnage de bande dessinée indépendant Pepe la grenouille devient une icône involontaire de la haine, son créateur se bat pour ramener Pepe de l’obscurité.

Je vais te faire aimer

Réalisateur: Karen Bernstein

Fellini rencontre Motown dans I’m Gonna Make You Love Me, la recherche d’un homme pour l’acceptation de soi, un voyage qui comprenait une célébrité tabloïd, des soirées Tupperware et deux sorties – d’abord en tant que femme hétéro, puis en tant qu’homme gay qu’il était censé être être.

Miss Juneteenth

Réalisateur / Scénariste: Channing Godfrey Peoples

Une ancienne reine de beauté devenue mère célibataire travailleuse prépare sa fille adolescente rebelle au concours de Miss Juneteenth, dans l’espoir de l’empêcher de répéter les mêmes erreurs dans la vie qu’elle a commises. Interprètes: Nicole Beharie, Kendrick Sampson, Alexis Chikaeze, Akron Watson, Lori Hayes, Marcus M. Mauldin

Mucho Mucho Amor

Réalisateurs: Cristina Costantini, Kareem Tabsch

Mucho Mucho Amor suit l’astrologue emblématique non conforme au genre Walter Mercado, qui a fasciné les téléspectateurs latinos avec son extravagance et sa positivité pendant des décennies. Puis, un jour, il a disparu des yeux du public.

Neuf jours

Réalisateur / Scénariste: Edson Oda

Dans une maison éloignée de la réalité que nous connaissons, un homme reclus interviewe des candidats potentiels – personnifications d’âmes humaines – pour le privilège qu’il avait autrefois: être né. Interprètes: Winston Duke, Zazie Beetz, Bill Skarsgard, Benedict Wong, Tony Hale, David Rysdahl, Arianna Ortiz

The Reason I Jump (Royaume-Uni)

Réalisateur: Jerry Rothwell

Basé sur le livre de Naoki Higashida, ce film immersif explore les expériences de personnes autistes non parlantes à travers le monde.

Sauvez-vous!

Réalisateurs / scénaristes: Alex Fischer, Eleanor Wilson

Un jeune couple de Brooklyn se dirige vers le nord pour se déconnecter de son téléphone et se reconnecter. Coupés de leurs appareils, ils manquent la nouvelle que la planète est attaquée. Interprètes: John Reynolds, Sunita Mani, Ben Sinclair, John Early, Johanna Day, Gary Clark, Jo Firestone, Zenobia Shroff, Amy Sedaris

Mille coupes

Réalisateur: Ramona S. Diaz

Un film sur le rôle du journalisme et de l’effet accélérateur de la désinformation dans l’érosion de la démocratie sous le régime autoritaire du président philippin Rodrigo Duterte, comme le raconte l’histoire de la journaliste assiégée Maria Ressa.

Nous les enfants

Réalisateur: Kim A. Snyder

Déterminés à transformer une tragédie insondable en action, les adolescents survivants de Parkland, en Floride, catalysent un mouvement de jeunesse puissant et sans précédent qui se propage à une vitesse fulgurante à travers le pays, alors qu’une génération de jeunes reprend la démocratie.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Bandes sonores en direct, rééditions cultes et bien plus encore. Notre section Événements spéciaux propose des événements cinématographiques uniques, inattendus et uniques.

Bait (Royaume-Uni)

Réalisateur: Mark Jenkin

Bait (2019) est un long métrage brillamment original et audacieux, écrit, réalisé et fabriqué à la main par le cinéaste cornouaillais Mark Jenkin. Pour cette présentation spéciale, la nouvelle partition de Gwenno Saunders, jouée en direct avec Georgia Ellery (qui joue également Kate dans le film), mélange des boucles de synthé, des disques folkloriques cornouaillais oubliés depuis longtemps, un drone violon et des voix en direct. Attendez-vous à l’inattendu avec cette nouvelle vision du monde atmosphérique de Bait! Interprètes: Edward Rowe, Simon Shepherd, Mary Woodvine, Giles King, Chloe Endean, Georgia Ellery, Isaac Woodvine, Jowan Jacobs (première nord-américaine)

Doug Benson et Master Pancake vs Leprechaun Returns

Réalisateur: Steven Kostanski

Doug Benson (Super High Me, Doug Loves Movies) et Master Pancake (Film-Talkers at Austin’s Alamo Drafthouse) poursuivent leur tradition de la Saint-Patrick consistant à interrompre tous les films de la franchise Leprechaun. Cette année, ils s’attaquent aux retours de lutins.

Bon voyage: aventures en psychédéliques

Réalisateur / Scénariste: Donick Cary

Have A Good Trip: Adventures in Psychedelics raconte l’histoire épique des psychédéliques à travers les voyages de drogue surprenants et souvent hilarants des conteurs célèbres. (Première mondiale)

Out of the Blue (1980) 4K Restoration (2019) (Canada, États-Unis)

Réalisateur: Dennis Hopper, scénaristes: Leonard Yakir, Brenda Nielson

Une nouvelle restauration numérique 4K du retour de Dennis Hopper en 1980, acclamé par la critique (mais rarement vu), revient au fauteuil du réalisateur après avoir reçu désastreusement The Last Movie (1971), sa suite au succès mondial d’Easy Rider (1969). Interprètes: Linda Manz, Dennis Hopper, Sharon Farrell, Don Gordon, Raymond Burr

RAD! (1986) Restauration 4K (2019)

Réalisateur: Hal Needham, scénaristes: Sam Bernard, Geoffrey Edwards

Un motocycliste à bicyclette tente de participer à la course aux prix en espèces d’un promoteur corrompu diffusée à l’échelle nationale.

Interprètes: Bill Allen, Lori Loughlin, Talia Shire, Ray Walston

Fonctionnalités supplémentaires ajoutées à la gamme dans les sections précédemment annoncées:

PROJECTEUR NARRATIF

Caractéristiques narratives de haut niveau recevant leurs premières mondiales, nord-américaines ou américaines à SXSW.

Aviva

Réalisateur / Scénariste: Boaz Yakin

Aviva est une exploration unique du genre au sein de soi, racontée à travers l’objectif d’une relation romantique moderne. Interprètes: Zina Zinchenko, Bobbi Jene Smith, Tyler Phillips ou Schraiber (première mondiale)

Freak Power

Réalisateur / Scénariste: Robert F. Kennedy III

L’histoire vraie de la campagne improbable du journaliste hors-la-loi / icône de la contre-culture Hunter S. Thompson pour le shérif d’Aspen, CO, en 1970. Distribution: Jay Bulger, Cheryl Hines, Amaryllis Fox, Laird Mackintosh, Maxwell Loeb (première mondiale)

Un de ces jours (Allemagne)

Réalisateur / Scénariste: Bastian Günther

Dans une petite ville du sud des États-Unis, le concours annuel d’endurance «Hands On» offre la chance de toute une vie de gagner une toute nouvelle camionnette. Chaque candidat a ses propres raisons de s’inscrire, mais le coût réel de la compétition est plus élevé qu’il n’y paraît. Interprètes: Carrie Preston, Joe Cole, Callie Hernandez, Bill Callahan (première mondiale)

PROJECTEUR DOCUMENTAIRE

Mettre en lumière de nouvelles fonctionnalités documentaires en première mondiale, nord-américaine ou américaine au SXSW.

Après la vérité: la désinformation et le coût des fausses nouvelles

Réalisateur: Andrew Rossi

After Truth capture le bilan humain des fausses nouvelles et des complots avec un accès sans précédent aux chiffres dans les cas des élections spéciales de Pizzagate, Seth Rich, Jade Helm et Alabama. (Première mondiale)

Bonne vieille fille

Réalisateur: Sarah Brennan Kolb

Good ol Girl est un western documentaire qui suit trois cow-girls des temps modernes alors qu’elles se pressent pour la terre, le bétail et le respect à travers le Texas. Interprètes: Sara Lemoine Knox, Mandy Dauses, Martha Santos, Joyce Gibson Roach (première mondiale)

Une plus belle chose

Réalisateur / Scénariste: Mary Mazzio

A Most Beautiful Thing raconte la première équipe d’aviron de lycée afro-américaine dans ce pays, composée de jeunes hommes dans des gangs rivaux du West Side de Chicago, tous réunis littéralement pour ramer dans le même bateau. (Première mondiale)

Le refoulement

Réalisateur: Kevin Ford

Deux femmes de couleur se présentent aux élections et luttent contre des décennies de racisme institutionnel, redéfinissant ce que signifie être texane. (Première mondiale)

Le régime

Réalisateur: Pat Kondelis

L’histoire vraie de l’initié de basket-ball Christian Dawkins, qui a bousculé le FBI dans un scandale qui menaçait de faire tomber la NCAA. (Première mondiale)

VISIONS

Les cinéastes de Visions sont des artistes audacieux et à risque dans le nouveau paysage cinématographique qui font preuve d’innovation et de créativité dans le cinéma documentaire et narratif.

Les carnivores

Réalisateur / Scénariste: Caleb Michael Johnson

Alice s’est évanouie et a soif de choses qu’elle n’ose pas nommer. Lorsque le chien de sa copine disparaît, Alice se demande si cela pourrait être en elle. Interprètes: Lindsay Burdge, Tallie Medel, Frank Mosley (première mondiale)

La mère porteuse

Réalisateur / Scénariste: Jeremy Hersh

Jess est ravie d’être la mère porteuse de son meilleur ami et de son mari, mais lorsqu’un test prénatal revient, cela crée un dilemme moral qui menace leur amitié. Interprètes: Jasmine Batchelor, Chris Perfetti, Sullivan Jones, Brooke Bloom, Tonya Pinkins, Eboni Booth, Brandon Micheal Hall, Leon Lewis, Tiffany Villarin (première mondiale)

PREMIERES EPISODIQUES

Présentation de premières mondiales de feuilletons de prestige dont la sortie est prévue et accompagnées de show-runners, de réalisateurs et de membres de castings présentant des questions-réponses étendues.

Nous sommes ici

Réalisateur: Peter LoGreco

Créée par les créateurs Stephen Warren et Johnnie Ingram, cette série en six parties non scénarisée recrute des habitants de petites villes à travers l’Amérique pour participer à un spectacle de dragons d’une seule nuit. Les drag queens de renom, Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara et Shangela Laquifa Wadley, inspireront et apprendront à leurs propres «filles drag» à sortir de leur zone de confort pour une nuit de drag sans limites. Interprètes: Caldwell Tidicue (Bob the Drag Queen), David Huggard (Eureka O’Hara), D.J. Pierce (Shangela) (Première mondiale)

24 battements par seconde

Présenter les sons, la culture et l’influence de la musique et des musiciens, en mettant l’accent sur le documentaire.

Dark City Beneath The Beat

Réalisateur: TT The Artist

Dark City Beneath the Beat est un documentaire musical réinventant le récit de Baltimore, une ville s’élevant au-dessus des bouleversements sociaux et économiques pour développer une communauté artistique dynamique et soudée à travers son son local, la musique de club de Baltimore. (Première mondiale)

Jose Feliciano: Derrière cette guitare

Réalisateurs / scénaristes: Frank Licari, Helen Murphy

Le documentaire biographique officiel du huitième lauréat d’un Grammy et icône de la musique internationale, Jose Feliciano. D’aveugle à la naissance dans les bidonvilles de Porto Rico au vainqueur d’un Grammy, Jose Feliciano a tracé un chemin que peu de gens ont atteint avant ou depuis. (Première américaine)

Laurel Canyon: un lieu dans le temps

Réalisateur: Alison Ellwood

Laurel Canyon tire le rideau sur un monde mythique et offre un aperçu de la vie des musiciens qui l’ont habité. Il dresse un portrait intime des artistes qui ont créé une révolution musicale qui allait changer la culture populaire. (Première mondiale)

Sisters with Transistors (Royaume-Uni)

Réalisateur: Lisa Rovner

Sisters with Transistors est la remarquable histoire inédite des pionnières de la musique électronique, compositrices qui ont embrassé les machines et leurs technologies libératrices pour transformer complètement notre façon de produire et d’écouter de la musique aujourd’hui. (Première mondiale)

GLOBAL

Une sélection diversifiée de talents cinématographiques internationaux, comprenant des récits innovants, des documentaires astucieux, des premières, des favoris du festival et plus encore.

Le mystère du flamant rose (Espagne, États-Unis)

Réalisateur: Javier Polo, Scénaristes: Javier Polo, Sixto Xavier García

Un ingénieur du son carré utilise des efforts de recherche inhabituels pour révéler les secrets de l’icône quintessentielle du kitsch, le flamant rose. Son aventure bizarre se transformera de manière inattendue en un voyage créatif vers la découverte de soi. Interprètes: Rigo Pex, John Waters, Eduardo Casanova, Allee Willis, Kero Kero Bonito, Antonyo Marest, Kitten Kay Sera (Première mondiale)

PROGRAMME SHORT

CONCOURS DE SHORT NARRATIF

Une sélection de films originaux et bien conçus qui tirent parti de la forme courte et illustrent une narration distinctive et authentique.

De base

Réalisateur / Scénariste: Chelsea Devantez

Basic est un très court métrage explorant le peu sûr d’insécurité en chacun de nous.

Blocs

Réalisateur / Scénariste: Bridget Moloney

Une comédie existentielle sur la mère de deux jeunes enfants qui commence à vomir spontanément des blocs jouets.

Oiseau brisé

Réalisatrice / Scénariste: Rachel Harrison Gordon

Une fille biraciale prise entre deux mondes se prépare pour sa Bat Mitzvah et son âge adulte. (Première nord-américaine)

Daddio

Réalisateur: Casey Wilson, scénaristes: Casey Wilson, Laura Kindred

Un père, joué par Michael McKean (Spinal Tap, Better Call Saul) et sa fille, joué par Casey Wilson (SNL, Happy Endings) en spirale alors qu’ils se débattent avec la vie après la perte de ce court métrage comique. Basé sur de vrais événements de mort.

Darling (Pakistan, États-Unis)

Réalisateur: Saim Sadiq, scénaristes: Saim Sadiq, Rodney Llaverias

Un théâtre de danse érotique à Lahore se prépare pour un nouveau spectacle juste au moment où une chèvre sacrificielle disparaît, une jolie fille trans aspire à prendre le devant de la scène et un jeune homme naïf tombe amoureux.

Sale

Réalisateur / Scénariste: Matthew Puccini

Marco coupe la classe pour passer l’après-midi avec son petit ami. Les choses ne se passent pas comme prévu.

Face à FaceTime

Réalisateur / Scénariste: Izzy Shill

Dans cette comédie sexuelle ridicule, parfois inductrice de gag, Claire prend la décision audacieuse de lancer un appel FaceTime, seulement pour découvrir l’enthousiasme flasque de Danny pour elle. (Première mondiale)

Père de la mariée (Royaume-Uni)

Réalisateur / Scénariste: Rhys Marc Jones

Le meilleur homme tente de garder la face et de prononcer son discours lors du mariage de son frère, après une rencontre dans la salle de bain de l’hôtel avec le père de la mariée. (Première mondiale)

Figurant (France)

Réalisateur / Scénariste: Jan Vejnar

Un homme suit un groupe de travailleurs venant se déplacer dans une zone industrielle. Il est dépouillé de ses vêtements et de son identité, vêtu d’un uniforme militaire et armé. Sa détermination à ne pas prendre de retard sur les autres est mise à l’épreuve par une série d’événements troublants. (Première américaine)

Je suis heureux, je le promets

Réalisateur: Mimi Cave, scénariste: Parker Seaman

Une série d’appels téléphoniques entre Parker et ses amis racontent la mission de Parker de trouver le vrai bonheur à travers des obsessions superficielles.

Lip Service

Réalisateur / Scénariste: Emily Tremaine

Une femme enregistre des livres audio de fantaisie érotique dans le placard de sa chambre tandis que sa propre vie est loin d’être parfaite. (Première mondiale)

Mthunzi (Afrique du Sud)

Réalisateur / Scénariste: Tebogo Malebogo

Le retour de Mthunzi du supermarché est interrompu quand il croise une femme blanche s’emparant de son entrée.

Une pièce d’époque (France)

Réalisateur / Scénariste: Shuchi Talati

Geetha, une femme indienne-américaine aimant le contrôle et l’ordre, a finalement eu des relations sexuelles avec Vehd un après-midi, mais les choses deviennent rapidement désordonnées lorsque le sang des règles tache son canapé immaculé et qu’un combat éclate au milieu du coït, provoquant des débordements. (Première mondiale)

Réminiscences de la Révolution verte (Philippines, États-Unis)

Réalisateur / Scénariste: Dean Colin Marcial

Une histoire de fantômes sur l’amour et l’éco-terrorisme aux Philippines. (Première américaine)

Run On

Réalisateur / Scénariste: Daniel Newell Kaufman

Tout ce que Luke et sa maman ont sont deux sacs à ordures pleins de vêtements et deux billets hors de la ville le Greyhound de minuit. Comme s’il assemblait un puzzle, Luke doit comprendre le pourquoi de tout cela avant que la personne dont ils fuient ne rassemble les pièces. (Première mondiale)

Célibataire

Réalisateur / Scénariste: Ashley Eakin

Une fille née avec un bras se prépare à un rendez-vous à l’aveugle avec un gars qui a une main, et elle est énervée! (Première mondiale)

Doux (Mexique, États-Unis)

Réalisateur / Scénariste: Daniel Antebi

Sam – 16 ans, queer et amoureux – a du mal à se démêler de son entraîneur violent d’arts martiaux. (Première mondiale)

Still Wylde (Canada, États-Unis)

Réalisatrice / scénariste: Ingrid Haas

Gertie et son petit ami occasionnel, Sam, sont confrontés à une décision de vie majeure seulement pour se rendre compte que même lorsqu’ils savent ce qu’ils veulent, la vie a d’autres plans. (Première mondiale)

Hit d’été (Allemagne)

Réalisateur / Scénariste: Berthold Wahjudi

Laia d’Espagne et Emil d’Islande profitent de leur semestre à l’étranger à Munich. Alors que Laia se sent parfaitement bien juste d’avoir des relations sexuelles avec Emil, sa profession de sentiments plus profonds la met sur la défensive.

Vert (Royaume-Uni)

Réalisateur / Scénariste: Kate Cox

Lorsque Jeff et Emelia se voient offrir un ensemble de réalité virtuelle qui montre leur «soi idéal» pour leur vingtième anniversaire de mariage, ils découvrent un secret qui pourrait changer leur relation de manière indélébile. (Première nord-américaine)

La voix dans ta tête

Réalisateur / Scénariste: Graham Parkes

Dan passe toutes ses heures éveillées torturé par la voix négative dans sa tête, jusqu’à ce qu’il apprenne quelque chose de choquant qui lui permet de se libérer. (Première mondiale)

Gaufre

Réalisateur: Carlyn Hudson, scénaristes: Katie Marovitch, Kerry Barker

Kerry est à une soirée pyjama avec l’héritière socialement maladroite et mystérieusement orpheline Katie. L’amitié – dans une société de plus en plus isolée – est explorée alors que Kerry apprend à la dure que Katie obtient toujours ce qu’elle veut. (Première mondiale)

Oeil blanc (Israël)

Réalisateur / Scénariste: Tomer Shushan

Un homme retrouve son vélo volé, maintenant ils appartiennent à un étranger. En tentant de les récupérer, il peine à rester humain. (Première nord-américaine)

CONCOURS DE DOCUMENTAIRES

Des tranches de vie à travers le spectre documentaire.

Action affurmative

Réalisateur / Scénariste: Travis Wood

Une exploration de la diversité en milieu de travail à travers des pages «rencontrer l’équipe».

Betye Saar s’occupe des affaires

Réalisateur: Christine Turner

À 93 ans, il n’y a pas d’arrêt en ce qui concerne l’artiste légendaire Betye Saar.

Orchestre brisé

Réalisateur: Charlie Tyrell, scénaristes: Charlie Tyrell, Josef Beeby

Un court métrage documentaire sur la Symphonie pour un orchestre brisé qui a recueilli des centaines d’instruments brisés du système scolaire public de Philadelphie, les a réparés puis les a remis aux élèves.

Call Center Blues

Réalisateur: Geeta Gandbhir

Call Center Blues est un portrait lyrique d’une communauté improbable de déportés américains et de leurs proches qui luttent pour reconstruire leur vie à Tijuana, au Mexique. (Première mondiale)

Le Claudia Kishi Club

Réalisateur: Sue Ding

Une lettre d’amour à Claudia Kishi, le personnage emblématique des livres du Baby-Sitters Club. L’une des rares Américaines d’origine asiatique dans la culture pop des années 80 et 90, Claudia a inspiré une génération de jeunes lecteurs de couleur. (Première mondiale)

Día de la Madre

Réalisateurs: Ashley Brandon, Dennis Höhne

Une bande de mineurs se lance dans une série de 24 heures d’effraction dans les maisons et provoque un chahut.

Dieorama

Réalisateur: Kevin Staake

Le jour, elle visite des morgues, observe des autopsies et étudie des photos de scènes de crime. La nuit, elle transforme les imaginations cauchemardesques en miniatures précises et éclaboussées de rouge.

Hiplet: Parce que nous pouvons

Réalisateur: Addison Wright

La combinaison du ballet classique et du hip hop, nous l’appelons Hiplet.

Gare de Huntsville

Réalisateurs: Jamie Meltzer, Chris Filippone

Chaque jour de la semaine, des dizaines de détenus sont libérés du pénitencier d’État de Huntsville, profitant de leurs premiers moments de liberté avec des appels téléphoniques, des cigarettes et une réflexion silencieuse à la station Greyhound en haut du bloc. (Première nord-américaine)

Une fille hystérique

Réalisateur / Scénariste: Kate Novack

Sigmund Freud n’a publié qu’une seule histoire de cas majeure d’une patiente. «Hysterical Girl» revisite son traitement historique de la jeune fille de 17 ans qu’il appelait «Dora» et réfléchit à la façon dont la théorie de Freud sur l’hystérie continue de façonner la culture populaire. (Première mondiale)

Lions dans le coin

Réalisateur: Paul Hairston

Dans les montagnes rurales de Virginie, «Scarface» a ouvert un club de combat appelé Streetbeefs dans sa cour pour lutter contre la violence armée et armée dans la région. Bientôt, cela s’est transformé en quelque chose de bien plus.

Mizuko

Réalisateurs: Katelyn Rebelo, Kira Dane, scénariste: Kira Dane

Au Japon, il existe une façon particulière de pleurer après un avortement. Inspirée de ces rituels bouddhistes, Mizuko est un regard intime sur la façon dont une Américaine à moitié japonaise réévalue en traçant «la ligne» de l’éthique de l’avortement lorsqu’elle tombe enceinte. (Première nord-américaine)

Putain Moderne (Canada)

Réalisateur / Scénariste: Nicole Bazuin

L’ancienne escorte Andrea Werhun partage les tenants et aboutissants de la culture du comité d’examen des escortes pour exposer les complexités plus profondes du pouvoir sexuel et de la stigmatisation sociale dans un monde post #metoo. (Première mondiale)

Pas de pleurs à table (Canada)

Réalisateur: Carol Nguyen

La réalisatrice Carol Nguyen interviewe sa famille pour dresser un portrait de l’amour, du chagrin et des traumatismes intergénérationnels. (Première américaine)

Fièvre de courtepointe

Réalisateur: Olivia Loomis Merrion

Chaque printemps, 30 000 quilters descendent dans une petite ville du Kentucky pour les «Academy Awards of Quilting». Doublant la population de la ville, ce film est un siège au premier rang pour les quilters comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Amour radical

Réalisateur / Scénariste: William A. Kirkley

Michael et Eleanora Kennedy, des époux et épouses légaux radicalement chic et chic, défendent The Weather Underground, The Black Panthers et d’innombrables autres révolutionnaires contre le gouvernement américain, deviennent des cibles du FBI et partent en fuite. (Première mondiale)

CONCOURS DE SHORT ANIMÉS

Un assortiment d’histoires racontées en utilisant l’animation traditionnelle, les effets générés par ordinateur, le stop-motion et tout le reste.

Points noirs

Réalisatrice / Scénariste: Emily Ann Hoffman

Une femme fait face à une mauvaise thérapie, à un chagrin et à des points noirs. (Première mondiale)

Poulet des morts (France)

Réalisateur: Julien David, scénaristes: Yacine Badday, Florent Guimberteau

Bernard Lepique est le PDG de «Quasi», une entreprise spécialisée dans la production de poulets mi-bio, mi-antibiotiques. Aujourd’hui, Bernard lance son nouveau type de poulet, mais tout ne se passe pas comme prévu. (Première nord-américaine)

Coldsore (Royaume-Uni)

Réalisatrice / scénariste: Caitlin McCarthy

Un internaute naïf mais déterminé se donne du mal pour s’intégrer à l’école, mais cela ne se passe toujours pas comme prévu. (Première américaine)

Frank’s Joke (Royaume-Uni)

Réalisateur: Ed Bulmer, scénaristes: Edward Bulmer, Andrew Eu

Frank a raconté une mauvaise blague à son nouveau lieu de travail. Personne n’a ri. (Première nord-américaine)

Gravedad (Allemagne)

Réalisateur / Scénariste: Matisse Gonzalez

Certains jours sont légers et certains jours sont lourds. (Première américaine)

Flash chaud (Canada)

Réalisateur / Scénariste: Thea Hollatz

Ace Naismith a une bouffée de chaleur, et elle est sur le point de passer en direct à la télévision locale. Une comédie animée sur une femme essayant de la garder au frais lorsqu’un type de flash en entraîne un autre.

Oies de Hudson

Réalisateur / Scénariste: Bernardo Britto

Une oie se souvient de sa dernière migration.

Inside Blue (Taiwan)

Réalisateur / Scénariste: Yi-Chien Chen

L’histoire décrit un homme qui doit porter un rouleau de ruban adhésif avec lui, au cas où. (Première nord-américaine)

Non, je ne veux pas danser! (Royaume-Uni)

Réalisateur: Andrea Vinciguerra

En ces temps sombres, vous pensez peut-être que tous les dangers ont été identifiés, mais personne n’a pris en compte le danger de la danse.

Le châle

Réalisateur: Sara Kiener

Après des années de longue distance, une paire de grands et beaux petits amis célèbrent leurs retrouvailles lors d’un concert de Stevie Nicks, où ils partagent un pinceau avec la magie.

The Slug Finger (Royaume-Uni)

Réalisateur: Lily Shaul

L’histoire inhabituelle d’une fille dont le doigt se transforme en limace la forçant à apprendre à l’aimer et à prendre soin d’elle. (Première nord-américaine)

Solipsisme (France, États-Unis)

Réalisateurs: Tuna Bora, Jonathan Djob Nkondo, scénariste: Tuna Bora

Si une fille franchit la frontière entre sa réalité interne et externe et que personne n’est là pour la voir, ce court métrage d’animation existe-t-il vraiment?

Quelque chose à retenir (Suède)

Réalisateur / Scénariste: Niki Lindroth von Bahr

Une berceuse avant la grande catastrophe.

Symbiose (France, Hongrie)

Réalisateur: Nadja Andrasev, scénaristes: Nadja Andrasev, Rita Domonyl

Une femme trahie commence à enquêter sur les maîtresses de son mari. Sa jalousie est progressivement remplacée par de la curiosité.

Undiable dans la poche (France)

Réalisateurs / scénaristes: Antoine Bonnet, Mathilde Loubes

Un groupe d’enfants est témoin d’un crime et est obligé de garder le silence. Auguste, le plus jeune, trouve le fardeau trop lourd et décide de révéler ce secret. (Première nord-américaine)

SHORT DE MINUIT

Des morceaux de la taille d’une bouchée pour toutes vos envies de sexe, de sang et d’hilarité.

Fille de Danny

Réalisateur / Scénariste: Emily Wilson

Danny rencontre sa petite amie en ligne pour la première fois, mais découvre accidentellement une possession indicible de la sienne, ce qui jette leur première nuit ensemble dans une chute vertigineuse.

Deep Clean (Royaume-Uni)

Réalisateur: David Wilson, scénaristes: Harry Clayton-Wright, David Wilson

La propreté est à côté de la piété. Une célébration de l’objectophilie (l’amour des objets) et du plaisir de soi.

La biche (France)

Réalisateur / Scénariste: Jennifer Lumbroso

Après un accident dans la campagne française, Hélène, une citadine, fait face à des événements incompréhensibles. Elle devient «la biche» pour survivre. (Première mondiale)

Double Tap (Royaume-Uni)

Réalisateur: Eros Vlahos, scénaristes: Eros Vlahos, Tron Vlahos

Un adolescent obsédé par l’écran ignore un post instagram de cotte de mailles. Grosse erreur. (Première mondiale)

Main dans la main (Suisse)

Réalisateur / Scénariste: Ennio Ruschetti

Deux politiciens se serrent la main. La situation dégénère.

Chaleur (Pays-Bas)

Réalisateur / Scénariste: Thessa Meijer

Pendant une vague de chaleur extrême, une fille timide se réfugie dans un magasin de crème glacée. Mais quand elle regarde dans les yeux du charmant vendeur, elle est sur de la glace mince. (Première nord-américaine)

Laura n’a pas dormi

Réalisateur / Scénariste: Parker Finn

Désespérée de se débarrasser d’un cauchemar récurrent, une jeune femme demande l’aide de son thérapeute. (Première mondiale)

Regret (Canada)

Réalisateur / Scénariste: Santiago Menghini

Après la mort de son père, un homme doit survivre aux manifestations de ses démons intérieurs au cours d’une nuit morne.

Chercher

Réalisateur: Aaron Morgan, scénaristes: Aaron Morgan, Eric Vespe

Après avoir conduit toute la nuit, deux sœurs tombent sur une salle de bain délabrée en bordure de route. Des événements horribles s’ensuivent lorsqu’un message étrange est trouvé et qu’un résident espiègle veut jouer à un jeu sinistre. (Première mondiale)

Selfie

Réalisateur: John Poliquin, scénaristes: Colin Minihan, John Poliquin

Une adolescente précaire supprime ses comptes de médias sociaux et apprend que ce qu’elle a mis en ligne reviendra la hanter. (Première mondiale)

Stuc

Réalisateurs: Janina Gavankar, Russo Schelling, scénaristes: Janina Gavankar, Russo Schelling

Tout en accrochant une œuvre d’art dans sa nouvelle maison, une femme frappe un trou dans son mur, révélant ce qui pourrait être une autre pièce. Son esprit s’emballe et se déroule alors qu’elle se demande ce qui pourrait être de l’autre côté.

SHORT TEXAS

Une ramification de notre programme régulier de courts métrages, composé de travaux tournés dans, sur ou en rapport avec l’état de Lone Star.

Biters

Réalisateur: Matt Sherwood, scénaristes: Davey Morrison Dillard

Biters est une histoire d’horreur de surf qui se déroule au lendemain d’un ouragan le long de la côte du Golfe.

Une expérience audacieuse

Réalisateurs: Alexander Milan, Andrew Miller

En 1997, J David Bamberger a tenté de construire la première grotte de chauves-souris artificielle au monde. L’idée était farfelue et coûteuse, faisant la une des journaux du monde entier. Il est resté vide pendant 4 ans, mais son idée “batty” abriterait finalement un demi-million de chauves-souris.

Coup d’Etat Math

Réalisateur / Scénariste: Sai Selvarajan

En temps de contrainte, rien ne s’additionne. Coup d’Etat Math est un court métrage d’animation qui décrit quatre histoires d’immigrants racontées par quatre voix différentes. (Première mondiale)

Accroche toi juste

Réalisateurs: Sam Davis, Rayka Zehtabchi

Un portrait d’une fille qui s’accroche à des trucs (surtout des moutons). (Première mondiale)

The Paint Wizzard

Réalisateurs: Jessica Wolfson, Jessie Auritt

Millie «The Paint Wizzard» est une ménagère transgenre qui vit dans un camping-car jaune vif à Austin, au Texas. Il y a quelques années, à l’âge de 58 ans, elle a eu le courage de laisser «Michael» derrière elle et d’embrasser son moi authentique, ses oreilles de chat et tout. (Première mondiale)

Règles pour les loups-garous (Canada, États-Unis)

Réalisateur: Jeremy Schaulin-Rioux, scénariste: Kirk Lynn

Alors que les adolescents saccagent une maison de banlieue pour se nourrir et s’habiller, on raconte comment il y est arrivé et comment le désespoir l’a changé. (Première mondiale)

Parlez à l’extérieur

Réalisateur / Scénariste: Austin Davison

Lorsque deux durs quittent un bar pour se battre, leur recherche du bon endroit devient une aventure. (Première mondiale)

Ter (Costa Rica, États-Unis)

Réalisateur / Scénariste: Maria Luisa Santos

Une femme de chambre résidante a du mal à prendre une décision difficile tout en essayant de cacher sa détresse à la fille qu’elle aime et qu’elle prend soin. (Première mondiale)

Zoé et Hanh

Réalisateur / Scénariste: Kim Tran

Une jeune femme est prise dans un mensonge par sa maman suspecte. Avec des tensions déjà élevées à cause de la perte récente d’un être cher, leur relation se déchaîne. (Première mondiale)

TEXAS HIGH SCHOOL SHORTS

Un aperçu de la prochaine génération de cinéastes, alors que Texas High Schoolers présente des courts métrages de cinq minutes ou moins.

🙂

Réalisateur / Scénariste: Barbara Lou

🙂 explore le thème du bonheur d’un point de vue abstrait qui reflète le monde d’un adolescent. (Première mondiale)

218

Réalisatrice / scénariste: Melanie Ulloa

Il s’agit d’un thriller psychologique des années 80 qui plonge profondément dans le monde mystérieux et parfois effrayant du trouble de la personnalité multiple.

AdSpace

Réalisateur / Scénariste: Andre Garcia

Une fille solitaire se débat avec la perspective de renouveler son adhésion pour son compagnon virtuel, qui peut être son seul ami dans un monde de commercialisation. (Première mondiale)

Alex

Réalisateur / Scénariste: Wilson Jones

Un adolescent dit sa vérité et lutte pour la compréhension de son père et de ses pairs. (Première mondiale)

Refroidissement

Réalisateur / Scénariste: Kati Gibson

Une équipe chirurgicale attend une livraison spéciale et le temps presse. (Première mondiale)

Le complexe contemporain

Réalisateur / Scénariste: Alex Martinez

Deux adolescents se disputent la légitimité des œuvres modernes d’un artiste.

Copyrat

Réalisateur / Scénariste: McKenna Sanchez

Un rat triste et solitaire part pour un voyage chaotique afin de découvrir qu’il est normal de s’aimer soi-même.

Fish Fish Bish

Réalisateurs / scénaristes: Katherine Li, Christine Yan

Bish le poisson est sauvé par Bummy le mannequin et se retrouve dans son ventre. (Première mondiale)

Joy Ride

Réalisateurs: Jack McIntyre, Matthew Gabaldon, scénaristes: Vivian De La Mora, Matthew Gabaldon, Jack McIntyre, Hunter Reeves

Un enfant qui ne trouve de divertissement qu’en se moquant des autres rencontre une fille qui apporte de la joie à sa vie terne. (Première mondiale)

Karmen

Réalisateurs: Jerzy Carranza, Lindsay Bochat, scénaristes: Savannah Baca, Lindsay Bochat

Chrysanthème, une jeune fille au don extraordinaire, la vie change lorsqu’elle rencontre Karmen. (Première mondiale)

Fille chanceuse

Réalisateur: Ellie Bodeman

Lucky Girl est un clip expérimental sur le genre. (Première mondiale)

Niyayesh (Grèce, Iran, République islamique d ‘)

Réalisateur / Scénariste: Elli Dassopoulos

La turbulence de la vénération spirituelle, illustrée par les voyages entre le temps et l’espace. (Première mondiale)

Le verger

Réalisateur: Zeke French

Une pomme grisonnante se libère de la ville pour chercher son lieu de naissance.

Persiguiendo El Sueño Americano

Réalisateurs: Jose Gamez, Heidee Andres

Ce documentaire est un regard sur une question très importante qui me passionne en raison des vies qu’il affecte. Il s’agit de la lutte des immigrants hispaniques et des problèmes juridiques auxquels ils sont confrontés en raison de la position actuelle de notre président.

Quête de jasmin

Réalisateurs: Amanda Hawkes, Jackie MacLean

Amara, une sorcière solitaire dans une cabane dans les bois, sort pour trouver l’ingrédient manquant à sa potion d’amour. L’aventure s’ensuit et Amara trouve l’ingrédient manquant et quelque chose d’autre en cours de route. (Première mondiale)

Classé B pour le noir

Réalisateur / Scénariste: Samantha Porter

Un film qui embrasse les beautés des Noirs dans leur ensemble: leur force, leur unité, leur détermination, leur grâce et bien plus encore.

Faire de la planche à roulettes

Réalisateur: Ricky Rodriguez

Ce documentaire suit de jeunes skateurs qui tentent de trouver un endroit où ils sont acceptés.

Paralysie du sommeil

Réalisateur / Scénariste: William Tran

Un adolescent vit un phénomène terrifiant alors qu’il fait face aux événements déchirants de sa journée. (Première mondiale)

Tattwo (Chine, Taiwan, États-Unis)

Réalisateur: Emma Nebeker

L’histoire parle de Zhua Zhou, un précurseur traditionnel pour les futures carrières. Une mère intervient lors de la cérémonie pour empêcher son enfant de poursuivre la danse, et son enfant a maintenant deux tatouages: un symbolisant la danse et un symbolisant l’écriture.

Ultimatum

Réalisateur: Kai Hashimoto, scénariste: Daniella Pantoliano

Trois filles sont enfermées dans un sous-sol. Ils sont là-bas depuis longtemps. Il faut mourir pour que les autres partent.

Dévoilé

Réalisateur: Sofia Bajwa

Deux adolescentes vivent des expériences uniques en portant un hijab dans la société actuelle.

Une promenade le long des étoiles

Réalisateur / Scénariste: Lani McHenry

Une expression personnelle et poétique de chagrin et d’amour en hommage à la grand-mère d’une petite fille. (Première mondiale)

Wish Upon a Snowman

Réalisateur / Scénariste: Miu Nakata

La veille de Noël, une fille construit un bonhomme de neige. Elle se couche excitée la veille de Noël en souhaitant un cadeau mais reçoit une surprise inattendue!

CONCOURS PILOTE ÉPISODIQUE

Une vitrine pilote présentant le travail frais de nouveaux talents brillants, dont beaucoup cherchent à trouver des fonds de production, d’achèvement ou une plate-forme de publication. Présenté dans deux programmes organisés.

Alisa (Russie)

Réalisateurs: Vasilisa Kuzmina, Ivan Petukhov, scénaristes: Yuliya Gulyan, Ivan Petukhov, Vasilisa Kuzmina

Alisa est une assistante vocale avancée pour les chauffeurs de taxi. Dans chaque épisode de cette émission, où tout est perçu à partir du point de vue de AI, Alisa rencontre des passagers bizarres, effrayants ou drôles qui remettent en question son sens de l’humour et de l’humanité. (Première mondiale)

Bananes (Australie)

Réalisateur: Rachel Anderson, scénaristes: Rachel Anderson, Mary Duong

Un regard curieux et ludique sur le fait de grandir entre deux cultures du Queensland – le Sunshine State – avec un accent particulier sur la nourriture et la famille, présenté par deux amis asiatiques nés en Australie qui sont maladroits, honnêtes et chaleureux à parts égales. (Première nord-américaine)

Échoué

Réalisateur: Nic Collins, scénaristes: Nic Collins, Sean Godsey

Beached suit The Wail, une créature des profondeurs venue sur Terre pour soulager la douleur de l’humanité. (Première mondiale)

Bored (Royaume-Uni)

Réalisateur: Georgia Oakley, scénaristes: Coral Amiga, Nicole Hartley

Jamie et Eve sont les meilleurs amis qui ont toujours tout partagé… et après avoir noyé leurs douleurs post-Brexit et janvier lors d’une fête, ils finissent vraiment par tout partager. À la lumière du jour, les choses seront-elles encore les mêmes? (Première nord-américaine)

Chemo Brain (Danemark)

Réalisateur: Kristian Håskjold, scénaristes: Johan Wang, Kristian Håskjold

Quand Oliver reçoit un diagnostic de cancer des testicules, sa vie est bouleversée. Cette série dramatique dépeint le déraillement d’un jeune homme qui fait tout ce qu’il peut pour ne pas perdre ses amis, sa petite amie, lui-même et, finalement, sa vie.

Cooper’s Bar

Réalisateur: Alfredo De Villa, scénaristes: Nick Morton, David Conolly

Lorsque la carrière de Cooper Marino s’effondre, il se réfugie dans le bar tiki d’arrière-cour qu’il a minutieusement construit en 15 ans et il trouve un chemin improbable vers sa propre résurgence. (Première mondiale)

Le rêve

Réalisateur: Ron Najor, scénaristes: Trevor Fernando, Ron Najor

The Dream suit Daryl, un réalisateur en herbe qui vient de déménager à Los Angeles, qui prend son premier emploi en tant qu’assistant de production, et le gang désagréable d’AP qui lui enseigne comment survivre dans cet environnement de travail insensé et imprévisible. (Première mondiale)

Embrasse

Réalisateur: Jessica Sanders, scénaristes: Kathreen Khavari, Chuck Neal

Dans le contexte d’Oakland en Californie, Kat, étudiante en médecine irano-américaine, tente de sauver sa famille en prenant le côté surprenant du câlin professionnel.

Tout le monde ensemble

Réalisateur: Lauren Ludwig, scénariste: Kelsey Ledgin

Tout le monde est une série humoristique qui suit deux familles dysfonctionnelles d’horizons culturels différents alors qu’elles s’affrontent et se lient sur une nouvelle étape familiale majeure chaque saison. (Première mondiale)

Heart To Heart (Royaume-Uni)

Réalisateur: Lilah Vandenburgh, scénariste: Islay Bell-Webb

Une comédie comique surréaliste sur la relation entre Liddy, 21 ans, en phase terminale, et son cœur défaillant, Lump, qui est déterminé à lui faire une petite amie – avant qu’ils ne meurent tous les deux. (Première mondiale)

Retrouvailles: le voyage du carton (Japon)

Réalisateurs: Yuko Shiomaki, Anna Thorson Mayer

Fuyuki Shimazu est un artiste et amateur de carton qui parcourt le monde pour ramasser le carton qu’il aime. Ses charmantes activités artistiques de cyclisme sont décrites dans le long métrage From All Corners en 2018 et maintenant son nouveau chapitre de voyage commence. (Première mondiale)

Lusty Crest

Réalisateur / Scénariste: Kati Skelton

Une femme de chambre obsédée par l’amour et la fantaisie nommée Kasha commence à travailler à Lusty Crest, un love hôtel perché au sommet d’une montagne dangereuse. Elle apprend rapidement que l’hôtel est en proie non seulement à des lechers humains, mais aussi à des surnaturels. (Première mondiale)

Arbres racistes

Réalisateurs: Sara Newens, Mina T. Son

Les tensions raciales sont ravivées alors qu’un quartier historiquement noir à Palm Springs continue la lutte de plusieurs décennies pour l’élimination d’un mur d’arbres qui, selon beaucoup, a été initialement planté comme totem de ségrégation. (Première mondiale)

Ce n’est pas moi

Réalisateur: Adrian Rojas Elliot, scénariste: Ben Kawaller

Un homosexuel sérieux de West Hollywood avec un sens asymétrique du décorum poursuit le sens et l’intimité, s’humiliant régulièrement et tombant parfois dans des moments de grâce.