SXSW annulé en raison d’une épidémie de coronavirus

Austin, Texas n’hébergera pas SXSW cette année après l’épidémie de coronavirus à travers le monde.



La peur du coronavirus a frappé SXSW, les obligeant à annuler la conférence de 10 jours à Austin, Texas. Le maire d’Austin, Steve Adler, a fait cette annonce plus tôt dans la journée lors d’une conférence de presse lors de laquelle il a déclaré que la crise des coronavirus était une catastrophe locale qui “a émis un ordre qui annule efficacement le sud du sud-ouest cette année”.

“Je suis allé de l’avant et j’ai déclaré une catastrophe locale dans la ville, et associé à cela, j’ai émis une ordonnance qui annule efficacement le sud par le sud-ouest cette année”, a déclaré Adler. “C’est un événement très important pour notre ville à bien des égards, lié à qui nous sommes dans cette ville, et j’ai vraiment hâte à la prochaine itération de South By quand elle reviendra pour nous.”

Les organisateurs du festival ont également publié une déclaration une fois qu’Adler a fait part de leur déception. En 34 ans d’existence, le festival n’a jamais dû annuler son festival, mais il s’est engagé à respecter l’appel du maire.

“Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous.” Le spectacle doit continuer “est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons maintenant à travers les ramifications de cette situation sans précédent “, indique le communiqué. “Cette situation a évolué rapidement, et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. Nous nous engageons à faire notre part pour aider à protéger notre personnel, nos participants et nos collègues Austinites.”

