SXSW annulé officiellement par la ville d’Austin, Texas / Film

Les studios suivants comme Amazon, Apple, Netflix, Warner Media et Lionsgate abandonnant le Sud par sud-ouest (SXSW) festival du film, de la musique, de la technologie et des médias plus tôt cette semaine, la ville d’Austin a décidé d’annuler complètement l’événement. L’annulation ne résulte pas des annulations, mais plutôt des préoccupations concernant la propagation de l’épidémie de coronavirus qui a amené ces entreprises à annuler pour le bien-être de leurs employés. Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous.

Voici la déclaration publiée par SXSW, qui est assez décevante, malgré le raisonnement sensé derrière elle:

La ville d’Austin a annulé les dates de mars pour SXSW et SXSW EDU. SXSW suivra fidèlement les instructions de la ville.

Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous. «Le spectacle doit continuer» est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons actuellement sur les ramifications de cette situation sans précédent.

Pas plus tard que mercredi, Austin Public Health a déclaré qu ‘«il n’y a aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendra la communauté plus sûre». Cependant, cette situation a évolué rapidement et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. Nous nous engageons à faire notre part pour aider à protéger notre personnel, nos participants et nos collègues Austinites.

Nous explorons les options pour reprogrammer l’événement et travaillons pour fournir une expérience en ligne SXSW virtuelle dès que possible aux participants de 2020, à commencer par SXSW EDU. Pour nos inscrits, clients et participants, nous vous contacterons dès que possible et publierons une FAQ.

Nous comprenons la gravité de la situation pour tous les créatifs qui utilisent SXSW pour accélérer leur carrière; pour les entreprises mondiales; et pour Austin et les centaines de petites entreprises – salles, théâtres, vendeurs, sociétés de production, personnel de l’industrie des services et autres partenaires qui dépendent tellement de l’augmentation des affaires que SXSW attire.

Nous continuerons à travailler dur pour vous offrir les événements uniques que vous aimez. Bien qu’il soit vrai que notre événement de mars 2020 ne se déroulera plus comme nous le souhaitions, nous continuons de nous efforcer d’atteindre notre objectif – aider les personnes créatives à atteindre leurs objectifs.

Les options de rééchelonnement ne sont pas claires, d’autant plus que le coronavirus semble commencer à peine à se propager aux États-Unis. De nombreux rassemblements de masse dans d’autres villes du monde sont annulés, y compris le Emerald City Comic-Con à Seattle. Il y aura probablement beaucoup plus d’événements annulés à l’avenir, alors gardez l’oreille au sol pour voir comment vos futurs plans seront affectés par ce problème de santé croissant.