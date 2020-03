SXSW: Michael Nader, directeur de «The Toll», sur le paiement du péage et les horreurs du covoiturage [Exclusive]

Comme nous l’avons déjà écrit, le SXSW Film Festival devait démarrer cette semaine à Austin, au Texas, et l’un des points forts du programme de minuit a été Le péage, les Michael Naderthriller psychologique réalisé en première mondiale le dimanche 15 mars prochain.

Dans le film, une jeune femme (Jordan Hayes) et son chauffeur de covoiturage (Max Topplin) tomber en panne sur une route forestière sombre, et chacun voit l’autre comme une menace. Mais au fur et à mesure que des phénomènes étranges commencent à se produire autour d’eux, ils réalisent progressivement qu’ils sont devenus piégés dans le monde d’un être surnaturel terrifiant: The Toll Man.

Les cinéastes organisant des projections GRATUITES à Los Angeles et à Austin au Texas dimanche prochain, Bloody s’est entretenu avec Nader qui partage son espoir que The Toll envahira le confort du public dans les voitures.

“Il y a quelque chose de mystique dans la conduite sur une route sombre la nuit”, a déclaré Nader à Bloody avant la première de SXSW. “Comment vous êtes enfermé dans cette coque protectrice, avec chaleur, musique et confort, alors que vous vous frayez un chemin à travers un monde sombre et menaçant, et qui sait ce qui pourrait vous blesser? La nouvelle réalité de Rideshare ajoute une possibilité supplémentaire: qu’il pourrait y avoir quelqu’un ici qui veut vous faire du mal aussi. Quel est le plus dangereux? Un chauffeur agissant étrangement? Ou les choses qui attendent là-bas dans le noir? Il y a une bataille constante qui se déroule dans notre cerveau alors que nous naviguons dans le monde: de quoi devrais-je vraiment avoir peur et qu’est-ce qu’une fausse alarme générée par mon cerveau? Comment puis-je faire la différence entre la paranoïa et la menace d’un réel danger? Ce sont les questions que je voulais aborder dans The Toll. »

Dans The Toll, il y a une immense tension entre Cami (Hayes) et son chauffeur, Spencer (Topplin), qui s’intensifie lorsque sa voiture tombe en panne au milieu de nulle part.

Alors que la «paranoïa est intégrée dans le script» et «réalisée par les performances de Max et Jordan», Nader explique qu’il y avait également «une tension importante ajoutée dans le montage, en créant des silences maladroits ou hostiles entre eux, et des pauses plus longues dans lesquelles nous craignons ce qu’ils pourraient faire ensuite. C’est l’équilibre le plus important, le plus délicat du film, que leur comportement est surprenant, mais aussi crédible; et que cela vous laisse vous demander à travers toutes les 80 minutes si l’un d’eux est en fait un méchant. “

Au milieu de leur drame est The Toll Man, le portier surnaturel de The Toll.

“The Toll Man est inspiré par le concept historique d’un Highwayman, ou un Gentleman of the Road.”

Nader poursuit: «Au Moyen-Âge, voyager sur les routes centrales était dangereux – il y avait toujours un risque d’être attaqué par des hommes masqués avec des épées qui volaient tout dans votre voiture… et vous tuaient peut-être pour faire bonne mesure. Le péage est la manifestation moderne et surnaturelle de cette idée. Si vous traversez sa route, il peut vous arrêter et exiger un paiement, et cela ne se terminera pas bien pour vous. »

S’adressant à la mythologie et au design horrible de The Toll Man:

«Les règles et la conception du personnage ont été créées dans la tradition de l’horreur cosmique ou eldritch – il vient d’un endroit incompréhensible au-delà de notre monde. Tout en lui est humanoïde mais légèrement décalé. De loin, il peut sembler être un homme vêtu de blanc – mais à mesure qu’il se rapproche, il devient clair que tout ce qui le concerne est très faux. Sa peau est presque comme un champignon; il n’a pas d’yeux mais seulement une bouche souriante; une main est beaucoup plus grande que l’autre; il est asymétrique. C’est comme si un être venait de passer d’une autre dimension, et quelque chose a sérieusement mal tourné. »

Comme le révèle Nader, The Toll Man hante plus d’une route.

«J’adorerais voir une franchise Toll Man. Il va bien au-delà de cette seule route – il y a des routes secondaires à travers le monde qui sont mieux laissées sans traversée – où il pourrait y avoir des routiers cachés juste hors de vue », ajoute-t-il. “Qui sait quel impact ils auraient pu avoir sur des événements horribles et inexpliqués de l’histoire?”

Surveillez notre critique de The Toll de la projection spéciale de ce dimanche et gardez un œil sur Bloody pour les nouvelles d’acquisition et de distribution au fur et à mesure.