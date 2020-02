SXSW Midnighters inclut des titres d’horreur chauds «The Vigil» et «Relic»

Cette année Festival du film SXSW mélange l’ancien et le nouveau avec leur programme Midnighters, qui comprend deux succès d’horreur.

le Natalie Erika Jameshorreur australienne Relique, illustrée ci-dessus, a fait sa première mondiale au Sundance Film Festival en janvier dernier, où Meagan Navarro l’a qualifiée de «représentation effrayante et dévastatrice de la démence». Lisez sa critique élogieuse ici.

Dans le film, «Quand Edna (Robin Nevyn), la matriarche âgée et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille Sam (Bella Heathcote) se rendre à leur maison familiale éloignée pour la retrouver. Peu de temps après son retour, ils commencent à découvrir une sinistre présence hantant la maison et prenant le contrôle d’Edna. »

En mars, le festival du film basé à Austin The Vigil, une introduction indépendante au cinéaste Keith Thomas, qui dirigera un remake de Firestarter pour Blumhouse.

Joe Lipsett a passé en revue The Vigil lors de sa première dans le programme Midnight Madness du TIFF, un film dans lequel un homme fournissant une veille de nuit à un membre décédé de son ancienne communauté juive orthodoxe se retrouve face à une entité malveillante.

Dans sa critique, Lipsett a écrit que The Vigil est “une nouvelle version du film d’horreur sur la possession religieuse / démoniaque” qui “ressemble à une bouffée d’air frais”.

SXSW va de 13-22 mars 2020 à Austin, Texas.

Voici le programme complet des Midnighters SXSW:

Dembanger

Synopsis: «Le monde d’Ellery Scott se dévoile lorsque son frère athlète vedette est assassiné sur le campus au milieu d’un scandale brassicole, déclenchant une série de meurtres liés aux médias sociaux qui la laissent courir aux côtés de la police pour découvrir les secrets cachés de l’université.»

Réalisateur: John Berardo, scénaristes: John Berardo, Lindsay LaVanchy, Brian Frager

Jeter: Jon Huertas, Isabella Gomez, Lindsay LaVanchy, Froy Gutierrez, Gattlin Griffith, Patrick Walker, Bart Johnson, Shireen Lai, avec Yancy Butler et Lochlyn Munro (première mondiale)

Chanceux

Synopsis: «Lucky suit May, un auteur de livre d’entraide avec toutes les réponses, qui se retrouve soudainement traqué par un homme masqué menaçant mais insaisissable, et pris dans une lutte pour obtenir de l’aide des gens autour d’elle et garder le contrôle sur sa propre vie. “

Réalisateur: Natasha Kermani, scénariste: Brea Grant

Jeter: Brea Grant, Hunter C Smith, Kristina Klebe, Leith M. Burke, Dhruv Uday Singh, Yasmine Al-Bustami (première mondiale)

PG (Psycho Goreman) (Canada)

Synopsis: «Les frères et sœurs Mimi et Luke ressuscitent sans le savoir un ancien seigneur extraterrestre. À l’aide d’une amulette magique, ils forcent le monstre à obéir à leurs caprices enfantins et attirent accidentellement une galerie de voyous d’assassins intergalactiques dans la banlieue d’une petite ville. “

Réalisateur / Scénariste: Steven Kostanski

Jeter: Nita-Josée Hanna, Owen Myre, Adam Brooks, Alexis Hancey, Matthew Ninaber, Steven Vlahos, Kristen MacCulloch, Anna Tierney, Kenneth Welsh (première mondiale)

Relic (Australie)

Synopsis: «Lorsqu’Edna, la matriarche âgée et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale éloignée pour la retrouver. Peu de temps après son retour, ils commencent à découvrir une sinistre présence hantant la maison et prenant le contrôle d’Edna. »

Réalisateur: Natalie Erika James, scénaristes: Natalie Erika James, Christian White

Jeter: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote

Run Sweetheart Run

Synopsis: “Dans Run Sweetheart Run, un rendez-vous à l’aveugle devient violent et la femme doit rentrer à pied à travers Los Angeles alors qu’elle est poursuivie par son rendez-vous.”

Réalisateur / Scénariste: Shana Feste

Jeter: Ella Balinska, Pilou Asbaek, Clark Gregg, Aml Ameen, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Shohreh Aghdashloo

Le silence

Synopsis: “Un chasseur réformé vivant isolé dans une réserve faunique est impliqué dans un jeu mortel de chat et de souris quand lui et le shérif local se sont mis à traquer un tueur vicieux qui aurait kidnappé sa fille il y a des années.”

Réalisateur: Robin Pront, scénariste: Micah Ranum

Jeter: Nikolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis, Hero Fiennes Tiffin, Melanie Scrofano, Shaun Smyth, Zahn McClarnon (Première mondiale)

Le péage

Synopsis: «Lorsqu’une jeune femme et son chauffeur de covoiturage tombent en panne sur une route forestière sombre, chacun voit l’autre comme une menace. Mais à mesure que des phénomènes étranges commencent à se produire autour d’eux, ils réalisent progressivement qu’ils se sont retrouvés piégés dans le monde d’un être surnaturel terrifiant: The Toll Man. “

Réalisateur / Scénariste: Michael Nader

Jeter: Jordan Hayes, Max Topplin, James McGowan, Rosemary Dunsmore (première mondiale)

The Vigil

Synopsis: “Un homme qui veille pendant la nuit à un membre décédé de son ancienne communauté juive orthodoxe se retrouve face à une entité malveillante, dans le premier long métrage électrisant du scénariste-réalisateur Keith Thomas.”

Réalisateur / Scénariste: Keith Thomas

Jeter: Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen,

Fred Melamed (création américaine)

Chasse aux sorcières

Synopsis: «Une femme aux États-Unis aide deux jeunes sorcières à demander l’asile au Mexique pour éviter la persécution par les autorités américaines.

Réalisateur: Elle Callahan

Jeter: Gideon Adlon, Elizabeth Mitchell, Abigail Cowen, The Crovetti Twins, Christian Camargo (Première mondiale)

Yummy (Belgique)

Synopsis: «Yummy est une orgie de sang, de violence et de plaisir dans laquelle un jeune couple se rend dans un hôpital minable d’Europe de l’Est pour une chirurgie plastique bon marché, mais ils se retrouvent coincés au milieu d’une épidémie de zombies.

Réalisateur: Lars Damoiseaux, scénaristes: Eveline Hagenbeek, Lars Damoiseaux

Jeter: Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans, Benjamin Ramon, Tom Audenaert (première nord-américaine)