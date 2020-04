SXSW s’associe à Amazon pour diffuser des films du festival annulé

Après avoir dû annuler l’événement annuel le mois dernier en raison de préoccupations liées à la pandémie mondiale de coronavirus, South by Southwest (SXSW) a trouvé une nouvelle avenue en s’associant à Amazon pour diffuser des films qui devaient être projetés au festival de cette année, selon The Hollywood. Journaliste.

Amazon Prime Video offrira aux cinéastes une partie de l’événement pour choisir de présenter leurs projets via le service de streaming, tandis que ceux qui ont déjà conclu des accords de distribution avec des rivaux Amazon ne devraient pas faire partie du nouveau festival virtuel de 10 jours qui devrait être lancé fin avril.

“Nous sommes honorés de pouvoir offrir un espace aux cinéastes SXSW pour partager leur travail acharné et leur passion avec le public pour la première fois», A déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, dans un communiqué. “Ce fut un privilège de collaborer avec [SXSW director of film] Janet Pierson et l’équipe SXSW présenteront ces films divers et inspirants aux téléspectateurs du pays. Nous sommes partisans de SXSW et d’autres festivals de films indépendants, et nous espérons que ce festival de films en ligne peut aider à redonner une partie de cette expérience et à présenter des artistes et des films que le public n’aurait peut-être pas pu voir autrement.“

En plus du partenariat d’Amazon avec l’événement, Mailchimp et Oscilloscope Laboratories se sont associés pour créer une maison numérique pour l’ardoise de 64 courts métrages qui devaient être présentés en première au SXSW, y compris huit courts métrages «Midnight» tels que Stuc écrit, réalisé et interprété par Janina Gavankar (Le chemin du retour). La liste complète des shorts peut être consultée ici!

La liste complète des films qui seront diffusés sur Amazon sera disponible devant le mur payant Prime Video et gratuite pour le grand public américain. SXSW devait initialement fonctionner du 13 au 22 mars avant d’être fermé par le maire d’Austin Steve Adler en raison de problèmes de santé généraux.

“Depuis l’annulation de SXSW par la ville d’Austin, nous nous sommes concentrés sur la façon dont nous pourrions aider les incroyables films et cinéastes de la programmation du SXSW 2020 Film Festival», A déclaré Pierson. “Nous avons été ravis lorsqu’Amazon Prime Video a proposé d’accueillir un festival du film en ligne et a saisi l’opportunité de connecter leur public à nos cinéastes. Nous nous inspirons de l’adaptabilité et de la résilience de la communauté cinématographique qui recherche des solutions créatives dans cette crise sans précédent.“

Des sources internes signalent également que bien que le partenariat SXSW puisse être un événement ponctuel, il pourrait très bien conduire à faire équipe Amazon Prime Video avec d’autres festivals annulés à l’avenir.

