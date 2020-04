SXSW Shorts Single, Selfie, Stucco, RUNON & The Shawl

Avis CS: SXSW Shorts The Shawl, Stucco, Runon, Selfie & Single

Malgré l’annulation du Festival du film SXSW 2020 par la ville d’Austin en raison de préoccupations entourant la pandémie de COVID-19, j’ai eu l’occasion de regarder de nombreux projets qui devaient être présentés en première au festival cette année, en partie grâce aux bibliothèque virtuelle SXSW temporaire créée par les organisateurs. Pour cette revue de revue, j’ai rassemblé quelques-uns de mes courts métrages préférés pour mettre en évidence des œuvres merveilleuses de cinéastes et interprètes doués qui méritent une petite reconnaissance supplémentaire.

Le châle

Réalisé par Sara Kiener et animé à la main par Maya Edelman, ce court métrage animé est centré sur une paire de grands et beaux petits amis (les artistes basés à New York Shane O’Neill et Dusty Childers) qui, après des années de longue distance, célèbrent leur réunion à un concert de Stevie Nicks, où ils partagent un pinceau avec la magie. Conceptualisé comme un film d’animation, Le châle présente les plaisanteries extravagantes de personnalités hors normes O’Neill et Childers dans un témoignage de six minutes sur l’amour queer radical et l’influence des célébrités dans la culture LGBTQ.

Tout d’abord, Shane et Dusty sont si ravissants que j’ai pu les écouter plaisanter toute la journée et j’ai désespérément besoin d’un podcast avec ces deux-là. L’animation dans Le châle est parfait pour l’histoire et amplifie le ton joyeux que ces petits amis colorés, ainsi que Kiener et Edelman, donnent. Non seulement nous sommes invités à faire un voyage dans le passé dans le court métrage d’animation, mais Shane et Dusty parlent de ce qui est clairement un moment incroyablement spécial et partagé dans leur vie. Avec beaucoup d’amour pour Stevie Nicks, sa chanson «Stand Back», et une relation aussi charmante que le conte et son animation intelligente, Til châle est un short pur et agréable qui garantira un sourire sur votre visage du début à la fin.

Le châle a également reçu une reconnaissance spéciale du jury dans le cadre des prix du grand jury du court métrage SXSW 2020 dans la catégorie courts métrages d’animation. «Les personnages exubérants, dont l’histoire prend vie dans ce film, ont chatouillé nos cœurs. Nous avons été ravis car ce film nous a rappelé que l’animation dans sa forme la plus simple lorsqu’elle est bien faite peut capturer la joie et la nuance de notre vie quotidienne et de nos relations amoureuses. » a déclaré le jury du festival du film d’animation.

Stuc

Écrit et réalisé par Janina Gavankar et Russo Schelling dans leurs débuts narratifs, Stuc étoiles Gavankar comme J, qui essaie et échoue à avancer. Tout en accrochant une œuvre d’art dans sa nouvelle maison, elle frappe un trou dans son mur révélant ce qui pourrait être une autre pièce. Son esprit se précipite pour penser à ce qui pourrait être de l’autre côté alors qu’elle continue de s’effilocher, avec les cicatrices des anciennes relations la gardant piégée à l’intérieur. Ce short de centre-gauche rappelle les thrillers à combustion lente des années 70, utilisant des effets pratiques pour confondre les sentiments dont nous sommes le moins fiers. Il s’agit d’un film sur la culpabilité, la dépression et le sentiment de stase.

Gavankar et Schelling ont partagé qu’ils «ont toujours voulu faire un travail qui examine la part de nous-mêmes dont nous sommes le moins fiers. Parfois, avant de pouvoir continuer, nous sommes obligés de vomir notre passé ou de nous asseoir dans le gâchis que nous avons fait “, et c’est ce qui crée Stuc était pour eux. Le thème de la confrontation de vieilles blessures, de la dépression et de la culpabilité découlant du passé est palpable dans le court métrage où l’horreur est utilisée pour défier le protagoniste, J, joué à merveille par Gavankar, pour affronter ses peurs les plus profondes et les plus sombres et les cicatrices persistantes dans une manifestation physique qui est superbement horrible. Certaines parties du court métrage sont intentionnellement dérangeantes car les luttes que J traverse ne sont pas censées être prises à la légère, la peur suffocante de même sortir de sa maison (sans doute un peu inopportun en temps opportun) la consommant à mesure que son monstre se renforce. J doit finalement décider de céder à sa propre «folie» ou de se frayer un chemin. Complet avec des stars invitées surprenantes – souvent sans visage -, une belle cinématographie et un symbolisme, Stuc est un court métrage unique qui explore des problèmes très réels d’une manière que seule l’horreur peut parfois.

Stuc a reçu la reconnaissance spéciale du jury pour la conception de créatures en tant que court métrage pour les prix du festival du film SXSW 2020. «Nous souhaitons mettre en évidence le design de créature magnifiquement grotesque et profondément troublant de Stucco. Clive Barker serait fier, c’est pourquoi nous décernons au court métrage la reconnaissance spéciale du jury pour la conception de créatures! a déclaré le jury du festival du film Midnight Shorts. Le court métrage met également en vedette Debra Messing, Michael Ealy, Colton Haynes, Aisha Tyler, Bel Powley et Leslie Odom Jr. Vous pouvez regarder le court métrage complet ici.

Runon

Écrit et réalisé par Emmy-nominé Viceland réalisateur Daniel Newell Kaufman avec la photographie d’Adam Newport-Berra, Runon stars Erin Markey, Luke Visagie et Mike Alonzo. Dans l’histoire, tout ce que Luke et sa maman ont sont deux ordures pleines de vêtements et deux billets hors de la ville le Greyhound de minuit. Comme s’il assemblait un puzzle, Luke doit comprendre le pourquoi de tout cela avant que la personne dont ils fuient assemble les pièces. Runon est un court métrage qui est une phrase continue, réalisé comme un ordinateur de poche décousu prend environ une paire de personnes run-on: des nomades essayant d’échapper à leur nature même.

Je suis un grand fan des nombreux courts métrages qui devaient être projetés SXSW, mais Runon est un produit qui est resté fermement ancré dans mon esprit depuis que je l’ai regardé pour la première fois. Je ne veux vraiment pas gâcher quoi que ce soit qui se passe car le court métrage est, en surface, un mystère (de qui fuient-ils, où vont-ils, et pourquoi?) Et à sa base est un très chaotique, sombre et histoire profonde confrontée à de nombreuses émotions complexes découlant de la relation d’un garçon avec sa mère qui lutte avec ses propres démons, à la fois intérieurement et extérieurement. Les acteurs étaient superbes à l’écran, jumelés à l’utilisation intelligente du son et au magnifique travail hors écran qui vous aspirait et vous laissait secoué et incertain d’une seconde à l’autre. Vous n’êtes jamais vraiment sûr de ce qui va arriver à Luke ou à sa mère au fil des secondes, s’ils trouveront leur liberté ensemble, pas du tout, ou si Luke devrait chercher son propre chemin alors qu’il dévoile cette situation confuse et effrayante . J’ai apprécié le récit obsédant et l’approche adoptée pour raconter cette histoire, et je n’oublierai jamais certains moments ou morceaux de dialogue («Il pleut sur tous nos visages») aussi longtemps que je vivrai.

L’histoire est très personnelle, ce qui est logique compte tenu du fait que Kaufman a partagé qu’il venait d’une “famille parsemée d’antécédents d’alcoolisme et de maladie mentale” et que, comme Luke, son temps avec sa mère était “amour et chaos mélangés à parts égales” lui apportant «l’humble réalisation que nous étions tous les deux également impuissants.» Comme l’a expliqué Kaufman, le film «raconte la douloureuse catharsis de se libérer – de marcher sur votre propre chemin pour sortir d’une boucle karmique – d’où la structure visuelle du film comme un cercle brisé». Kaufman a également évoqué la «communauté partagée par tout le monde dans ce limbe américain distinct» de rouler dans des bus Greyhound, en évoquant comment l’histoire et ces expériences reflètent «l’histoire intergénérationnelle» de sa propre «famille nomade».

Selfie

Réalisé par John Poliquin qui a co-écrit le script avec Colin Minihan, le court métrage existe dans un monde où l’application de médias sociaux Selfie domine Instagram et TikTok, et l’adolescente précaire Sarah (Peyton Kennedy) en a assez. Elle ne veut plus souscrire à la culture de présenter un personnage en ligne parfait. Dans un moment de clarté, Sarah prend la décision impopulaire de supprimer ses comptes. Mais la version «parfaite» d’elle-même à laquelle elle a donné le pouvoir en ligne ne sera pas supprimée aussi facilement…

Si vous êtes à la recherche d’une histoire vraiment effrayante, sanglante et tout ce que vous voulez d’un conte d’horreur simpliste, Selfie est le court pour vous. L’histoire met notre obsession sociétale actuelle avec les applications, les selfies, l’image de soi et les personnages en ligne modifiés au premier plan, se concentrant moins sur le claquement de tout message révélateur à la maison et sur ses racines bizarres comme la version monstrueuse “parfaite” des jeunes tentatives de Sarah de reprendre sa vie (et sa fausse personnalité) de la manière la plus violente possible. Avec une ambiance de film d’horreur b, Selfie est agréable pour ce que c’est; où il se démarque vraiment est sa fin soudaine et choquante qui a laissé ma mâchoire frapper le sol.

Célibataire

De l’écrivain et réalisateur Ashley Eakin, la ligne de connexion pour Célibataire est assez simple: une fille nommée Kim (Delaney Feener) née avec un bras s’installe avec un gars nommé Jake (Jordan Wiseley) qui a une main… et elle est énervée!

En tant que personne qui n’a jamais été un grand fan de romcoms, j’apprécie le tournant inattendu Célibataire prend presque immédiatement, rejetant toutes les attentes que j’avais lorsque je frappais le jeu. Bien qu’il y ait un lien entre Kim et Jake sur la façon dont ils sont traités et vus par les autres en raison de leur handicap, la situation ne se joue pas où l’un d’eux doit soudainement regarder les yeux écarquillés et tomber amoureux de la autre. Cette comédie anti-romance ne donne pas tellement le doigt à l’amour mais donne plutôt une chance à des connexions légitimes de commencer – ou pas du tout – sans les pressions de céder aux exigences de la société sur qui les autres pensent que nous devrions être avec ou où nous nous situons. Bien qu’il soit légèrement ébranlé par MTV Les défis Jordan Wiseley jouait l’une des deux pistes dans le court (il était difficile au début de le voir comme Jake et pas aussi snarky Jordan que quelqu’un qui n’a jamais manqué une saison de Le défi depuis trop d’années), Wiseley et surtout Feener donnent des performances amusantes dans une version rafraîchissante de la façon dont nous n’avons pas à suivre le «plan» de quelqu’un d’autre et pouvons faire ce qui nous semble le mieux; nous sommes autorisés à poursuivre ce que nous voulons sans nous plier à la «norme» d’une autre personne. Célibataire donne également une voix aux expériences vécues par les personnes handicapées, y compris les perspectives différentes – et tout aussi valables – que les membres de la communauté ont quant à savoir s’ils se sentent même à l’aise d’être étiquetés comme tels.

Célibataire a reçu une reconnaissance spéciale du jury aux SXSW 2020 Short Film Grand Jury Awards. “Un court-métrage humoristique avec de l’esprit et de la morsure, Single subvertit les attentes des téléspectateurs avec un but et une voix sans excuse. Les performances en couches méritent également des éloges », a déclaré le jury du festival du film Narrative Shorts.