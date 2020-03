SXSW va diffuser et continuer de décerner des prix à la programmation 2020 annulée

SXSW diffusera et continuera de récompenser la programmation annulée de 2020

Vendredi dernier, le 2020 South by Southwest Film Festival a été officiellement annulé pour la première fois en 33 ans. Le festival a été l’un des premiers événements à avoir été annulé tôt en raison de la pandémie de COVID-19 (anciennement appelée coronavirus) en cours qui a affecté le monde. Depuis lors, la plupart des grands événements cinématographiques comme les sorties de films, les productions et les conventions ont également été annulés ou retardés au cours de la semaine, y compris WonderCon et le 19e festival annuel du film de Tribeca.

CONNEXES: La gamme SXSW 2020 comprend le mauvais voyage de Haddish, le roi de Staten Island et plus

Dans la déclaration de SXSW la semaine dernière, les organisateurs ont mentionné qu’ils essayaient rapidement de proposer des plans pour accueillir leurs participants 2020. Maintenant dans une déclaration par le biais de The Wrap, la directrice du film de SXSW, Janet Pierson, a finalement abordé leurs plans alternatifs, révélant qu’ils offrent aux participants la possibilité de diffuser leurs films choisis sur la propre plate-forme de streaming sécurisée de SXSW appelée Shift72 qui lancera à partir d’aujourd’hui, Le 13 mars et jusqu’au samedi 21 mars. Shift72 est également décrit comme une bibliothèque de projections en ligne qui sera disponible pour la presse, les acheteurs, les professionnels de l’industrie ou d’autres publics.

De plus, Pierson a également confirmé qu’ils continueront de distribuer les prix spéciaux du festival aux films qui ont été inclus dans la compétition avec jury, car des liens de projection spéciaux seront disponibles pour les jurés, ce qui leur permettra de voir et de remettre des prix. Pierson a également assuré que tous les films inclus dans la programmation du SXSW 2020 seront toujours éligibles aux Film Independent Spirit Awards tandis que les gagnants du festival pourront également concourir pour les Academy Awards.

Sa déclaration complète est la suivante:

Confronté à l’annulation de SXSW 2020 par la ville d’Austin en raison des risques pour la santé associés à COVID-19, le SXSW Film Fest s’est immédiatement penché pour découvrir ce que nous pouvions faire pour aider et soutenir les cinéastes dont nous aimons tant le travail, et qui ont fait confiance à SXSW pour leur lancement. Beaucoup d’entre eux ont passé des années sur le travail qu’ils apportaient à SXSW.

Cela allait devenir un événement transformateur, et avec l’annulation, les cinéastes se sont retrouvés bloqués et brouillés. Nous avions plusieurs jurys de prix spéciaux déjà en place via des liens, et comme nous ne sommes pas en mesure de présenter l’événement, nous avons décidé de continuer et d’élargir à toutes les compétitions avec jury, si la majorité des cinéastes se sont inscrits et que des jurys étaient disponibles. Nous savons que cela ne remplace pas l’événement SXSW en direct avec son public unique et fantastique, mais au moins c’est un moyen d’attirer l’attention sur ces merveilleux films.

SXSW est fier d’être un festival de qualification officiel pour les Film Independent Spirit Awards et les Academy Awards® Short Film Awards et a confirmé aux deux organisations que, compte tenu des circonstances extraordinaires, le statut de qualification de SXSW est toujours valable.

Tous les longs métrages sélectionnés pour SXSW 2020 seront toujours éligibles aux Film Independent Spirit Awards. Les lauréats des catégories SXSW 2020 Animated, Documentary and Narrative Short Film seront toujours éligibles pour les prix de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Nous avons également fait en sorte que les cinéastes acceptent notre bibliothèque de projections en ligne sécurisée Shift72 avec des options à mettre à la disposition de la presse, des acheteurs, de l’industrie ou des combinaisons de ces publics. Il sera lancé le vendredi 13 mars et se poursuivra jusqu’au samedi 21 mars.

Nous avons été encouragés par les efforts de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique et de la communauté cinématographique au sens large pour proposer des offres pour aider les projets SXSW en offrant des salles de projection, des dispenses de frais et bien d’autres manières. Nous continuons d’explorer d’autres façons d’accompagner les parcours des films et cinéastes de la Sélection officielle SXSW 2020 dans ce nouvel environnement.

Nous annoncerons les lauréats le mardi 24 mars pour les catégories suivantes:

Prix ​​du jury

FONCTION NARRATIVE: Grand Jury Award

DOSSIER DOCUMENTAIRE: Grand Prix du Jury

DOCUMENTARY SHORTS: Prix du jury

SHORT NARRATIF: Prix du Jury

SHORT D’ANIMATION: Prix du Jury

CONCOURS PILOTE ÉPISODIQUE: Prix du Jury

MIDNIGHT SHORTS: Prix du Jury

VIDÉOS MUSICALES: Prix du Jury

TEXAS SHORTS: Prix du Jury

Prix ​​du jury TEXAS HIGH SCHOOL SHORTS

EXCELLENCE DANS LE DESIGN DU POSTER Jury Award

PRIX DU JURY EXCELLENCE IN TITLE DESIGN

Prix ​​spéciaux

PRIX ADOBE EDITING

PRIX ADAM YAUCH HÖRNBLOWÉR

PRIX DU PROJET FINAL DE SCÉNARISTE

PRIX LOUIS BLACK «LONE STAR»

PRIX VIMEO DU PERSONNEL

PRIX ZEISS DE CINÉMATOGRAPHIE

(Photo de Gary Miller / .)