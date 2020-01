Sydney Hightower a désactivé les commentaires de ses publications Instagram après le spectacle

[Alertespoiler:lafinde[Spoileralert:TheendingofLe célibataire Saison 24, épisode 3 révélé.]

Alors que la saison de The Bachelorette d’Hannah Brown était une course folle, la saison de Peter Weber livre également le drame. Alors que Brown a fait une brève apparition au début de la saison, c’est loin d’être la chose la plus folle qui se soit produite. Maintenant, tous les yeux sont rivés sur Sydney Hightower, alors qu’elle insinuait un autre concurrent, Alayah Benavidez, n’était pas 100% honnête avec Weber concernant qui elle était vraiment.

Dans toute la débâcle, les fans de Bachelor et les candidats choisissent leur camp. Et bien que beaucoup de gens défendent maintenant le personnage de Benavidez, il semble que Hightower ne veuille pas entendre parler du drame sur les réseaux sociaux. La candidate a posté quelques nouvelles photos sur Instagram, mais elle a désactivé les commentaires. Voici ce qui s’est passé.

Sydney Hightower a remis en question l’authenticité d’Alayah Benavidez dans «The Bachelor»

Alors que nous aimons penser que toutes les femmes en compétition pour l’amour de Weber sur The Bachelor sont ici pour les bonnes raisons, il y a toujours la chance que ce ne soit pas le cas. Comme nous l’avons vu lors de la saison de The Bachelorette de Brown, Jed Wyatt aurait participé à l’émission principalement pour faire avancer sa carrière musicale. Et puisque Weber a vu tout cela de première main, il ne fait aucun doute qu’il est inquiet.

Au cours de la saison 24, épisode 3, Sydney Hightower a mis Weber de côté pour lui dire ce qu’elle ressentait vraiment pour Benavidez. Hightower a affirmé que Benavidez semble devenir une femme complètement différente lorsque les caméras sont autour, et elle craignait que la reine du spectacle ne soit totalement fausse.

Le chaos s’ensuivit après, alors que Weber approcha les autres femmes de la maison de la personnalité de Benavidez. Et la candidate Victoria Paul a semblé sceller le destin de Benavidez lorsqu’elle a dit à Weber que Benavidez lui avait demandé de ne pas dire aux producteurs qu’ils se connaissaient avant The Bachelor.

Benavidez reçoit une tonne de soutien de l’extérieur

Weber a noté qu’il avait un lien fort avec Benavidez depuis le début. Mais le drame s’est avéré trop, comme il l’a envoyée emballer. Compte tenu de ce que nous avons vu dans les aperçus, il semble que Benavidez revient pour remettre les pendules à l’heure sur son authenticité. Mais en attendant, elle reçoit une vague d’amour et de soutien de ses fans sur Instagram.

“Vous ne méritiez pas ce traitement de Sidney. J’ai tellement de respect pour vous », a commenté l’un des abonnés de Benavidez sur sa publication Instagram.

«Sydney n’avait pas le droit de vous interroger comme ça !!! Continue d’être toi, ma fille! », A ajouté un autre.

«Alayah! Sydney vient de devenir folle, elle a perdu la bataille d’oreillers pour vous !!! Continuez, elle veut juste la confiance que vous avez », a encore commenté un autre fan.

Hightower a désactivé ses commentaires Instagram après la diffusion de l’épisode

Sydney Hightower sur la saison de Peter Weber de «The Bachelor» | Eric McCandless via .

Avec tout le soutien que Benavidez a reçu, nous ne serions pas trop surpris si Hightower obtenait également de la haine sur le «gramme». Bien qu’il y ait beaucoup de fans de Bachelor qui sont probablement d’accord avec l’évaluation de Hightower sur le comportement de Benavidez, il semble que Hightower souhaite se retirer complètement du drame Instagram.

Le 16 janvier, Hightower a posté une photo de modèle d’elle sur Instagram avec la légende «Pasión» – mais les commentaires sont désactivés. Elle a ensuite ajouté une autre photo le 21 janvier, la montrant devant un miroir avec la légende: «Aujourd’hui était une bonne journée.» Curieusement, ce message ne permet pas non plus de commenter le public.

Le dernier post sur Instagram de Hightower qui permet des commentaires a été ajouté le 13 janvier. Et il semble que ses followers lui envoient aussi son amour sur ce post.

Comme l’a noté un abonné, «puisque vos commentaires sont éteints sur votre nouveau message, je vais simplement vous dire ici que je vous aime.»

Et un autre a écrit: «J’adore à quel point vous êtes calme et honnête, vous n’aimiez pas que Peter vous appelle devant les filles, mais vous avez bien géré. Et tu es magnifique !! “

Nous espérons que Hightower réactivera les commentaires sur ses futurs messages Instagram. Peut-être qu’après le drame, elle le permettra.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!