“Sydney to the Max” La saison 2 arrive bientôt sur Disney Channel

Disney a annoncé que la saison deux de la populaire comédie fille / père de Disney Channel, «Sydney to the Max», devrait être diffusée avec une semaine de cinq nouveaux épisodes, du lundi 23 mars au vendredi 27 mars (de 8h00 à 8h25). pm EST / PST), sur Disney Channel et DisneyNOW. Après la première semaine, de nouveaux épisodes seront diffusés le vendredi à 20 h 00. EST / PST.

La première saison de “Sydney to the Max” est disponible dès maintenant sur Disney + et avec tous les nouveaux spectacles de Disney Channel, nous devrions nous attendre à ce que toute la saison devienne disponible environ un mois après la diffusion de toute la saison sur Disney Channel.

Se déroulant de nos jours avec des flash-back des années 1990, “Sydney to the Max” continue de suivre le collégien sortant Sydney Reynolds qui vit avec son père célibataire Max dans la maison dans laquelle il a grandi, avec sa grand-mère à l’esprit libre Judy. Alors que Sydney navigue en devenant adolescente aux côtés de sa meilleure amie Olive, Max fait un flash-back de son enfance avec son meilleur ami Leo parallèlement à ses aventures, illustrant comment les «douleurs de croissance» de la vie évoluent mais ne changent pas vraiment.

Conçue pour les enfants de 6 à 14 ans et leurs familles, la saison deux continuera d’offrir l’équilibre parfait entre humour et cœur – au cours de chaque décennie – tout en présentant des aventures hilarantes sur l’amitié, la famille et les rebondissements inattendus de la croissance. Cette saison, Sydney abordera une variété d’étapes de septième année, y compris des essais pour l’équipe d’escrime, assister à sa première danse de l’école et partir à la sauvegarde de l’environnement avec ses meilleurs amis. Dans les années 90, Max et Leo se concentreront sur les «causes» qui étaient importantes pour eux: empêcher leur école de se débarrasser de la malbouffe, apprendre la meilleure façon de demander à une fille de danser à l’école et créer un club de rap.

La série met en vedette l’actrice et musicienne Ruth Righi comme personnage principal Sydney, Ian Reed Kesler comme Max, Caroline Rhea comme Judy Reynolds (dans les deux décennies), Ava Kolker comme la meilleure amie de Sydney Olive, Jackson Dollinger comme le jeune Max et Christian J. Simon comme le meilleur ami du jeune Max, Leo.

La production de la troisième saison commencera également le mois prochain.

Avez-vous hâte à la nouvelle saison?

