Syfy célèbre la veille de Noël et le matin de Noël avec un marathon de franchises «Nightmare on Elm Street»!

Mieux vaut faire attention. Mieux vaut ne pas pleurer. Mieux vaut rester debout. Ou bien vous pourriez mourir.

Comme le Père Noël, Freddy Krueger vous voit quand vous dormez et sait quand vous êtes éveillé – en plus il porte totalement un pull de Noël – donc c'est plus que suffisant pour faire Cauchemar sur Elm Street des films parfaits pour les vacances… non?!

Syfy pense, et ils ont programmé un marathon de franchise Nightmare on Elm Street qui vous mènera jusqu'à la veille de Noël et jusqu'au matin de Noël. Le slashing commence ce soir à 22h HNE avec le classique original de Wes Craven, et le marathon se termine avec Freddy’s Dead: The Final Nightmare à 8h le matin de Noël. Voici le programme complet…

24 décembre:

22h – Un cauchemar sur Elm Street (1984)

25 décembre:

12 h – Un cauchemar sur Elm Street 2: la vengeance de Freddy

2h – Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors

4h – Un cauchemar sur Elm Street 4: The Dream Master

6h – Un cauchemar sur Elm Street 5: L'enfant de rêve

8 h – Freddy’s Dead: le dernier cauchemar

L'horaire de la veille de Noël / jour de Noël de Syfy comprend également des films comme Abominable Snowman, Ice Road Terror, Santa Jaws, The 12 Disasters of Christmas et Christmas Icetastrophe.