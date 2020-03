Syfy commande une série “Jour des morts” qui ramènera les téléspectateurs aux premières 24 heures de l’invasion des morts-vivants

Premier “Chucky” et maintenant Syfy a donné une commande de 10 épisodes pour une série basée sur George A. RomeroLe film zombie classique “Le jour des morts», Rapporte Deadline.

Alors que le film original de 1985 suivait un petit groupe d’officiers militaires et de scientifiques qui habitent dans un bunker souterrain alors que le monde ci-dessus est envahi par des zombies, la série Syfy sonne un peu différemment.

“Day of the Dead” est l’histoire intense de six étrangers essayant de survivre aux 24 premières heures d’une invasion de morts-vivants.

On ne sait pas s’il y a un angle militaire ou s’ils se concentrent uniquement sur l’histoire de l’épidémie initiale, mais après deux remakes terribles, ce serait génial de voir celui-ci quelque chose qui se connecte à nous tous les fans de Romero.

Écrit par Jed Elinoff et Scott Thomas, qui présentera également la série, est issue de Cartel Entertainment («Creepshow»).

«Day of the Dead» devrait être diffusé sur Syfy en 2021.

Dans d’autres nouvelles, Syfy a également ordonné «Le surréaliste» de Blue Ice Pictures (Ginny et Géorgie).

Dans «The Surrealtor», l’agent immobilier Nick Roman et une équipe d’élite de spécialistes traitent les cas que personne d’autre ne peut: des maisons hantées et possédées qui effrayent littéralement les acheteurs potentiels. En recherchant, en enquêtant et en «réparant» les choses qui se bousculent dans la nuit, l’équipe travaille à créer une fermeture – et des fermetures – même lorsqu’elles luttent contre leurs propres démons.

Lance Samuels et Daniel Iron produisent avec George Olson qui servira également de showrunner.

Surveillez les nouvelles et le casting alors que les deux séries entrent en pré-production.