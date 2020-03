Syfy devient “la chaîne d’accès public du Camp Crystal Lake” pour le marathon du vendredi 13 de 24 heures!

Voilà comment vous célébrez le grand jour de Jason.

Syfy a annoncé qu’ils célèbrent vendredi 13 non seulement avec un marathon de 24 heures du vendredi 13 franchise, mais avec un bonus supplémentaire spécial pour pimenter les choses.

À partir de minuit le 13 mars et tranchant tout au long de la journée, huit vendredis 13 films seront diffusés dos à dos, y compris le classique original ainsi que la partie 2, la partie III, le chapitre final, un nouveau départ, Jason Lives, The New Blood et Jason Takes Manhattan .

Et de 18h à minuit, Syfy se transforme en «Canal d’accès public de Camp Crystal Lake», Avec des publicités originales dans le monde, des vidéos de recrutement de conseillers de camp, des messages d’intérêt public, des moments de films préférés et plus encore!

«Les wraps personnalisés comprendront Whitney Moore, Juan Cadavid et Matt Romano de Syfy WIRE, qui décomposeront tout le vendredi 13, y compris leurs moments préférés de la franchise.»

Rendez-vous sur le site Web de Syfy pour l’horaire complet.

Vous savez quelle date approche, non? AtchContactez notre # FridayThe13th Marathon, toute la journée de demain sur #SYFY. pic.twitter.com/I1AamvMRfP

– SYFY (@SYFY) 12 mars 2020