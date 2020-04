Syfy diffusera toute la journée le marathon de la franchise «Sharknado» le 5 avril

Hé, nous traversons chacun ce cauchemar à notre manière.

En 2013, Syfy’s Sharknado est devenu un succès improbable, conquérant le public avec sa marque particulière de non-sens exagéré et attirant un grand nombre de personnes pour le réseau. Une suite a été commandée… et puis une autre… et puis de plus en plus. Le sixième et dernier opus a été créé en 2018, et maintenant Syfy vous invite à revivre toute la saga idiote.

Le plaisir commence à 8 h HNE le dimanche 5 avril avec, bien sûr, le film original de Sharknado qui a tout commencé. Le marathon, qui comprend les six films, se déroule directement jusqu’à minuit.

Voici le programme complet:

8h – Sharknado

10h – Sharknado 2

12h – Sharknado 3

14h – Sharknado 4

16h – Sharknado 5

18h – Sharknado 6

20h – Sharknado

22h – Sharknado 2

Si vous préférez couper les meilleurs morceaux, regardez chaque scène de tuer Sharknado ci-dessous!