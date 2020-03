SYFY organise un marathon Jason Voorhees de 24 heures le vendredi 13

Cela n’arrive pas très souvent, mais quand c’est le cas, les gens ont tendance à en prendre note. Vendredi 13 nous a encore une fois honoré de sa présence, et pour certains, c’est un jour férié très superstitieux. Cette année sera aussi une occasion assez folle, surtout pour les fans d’horreur, car SYFY a décidé de diffuser un marathon de 24 heures du vendredi 13 films pour célébrer le 40e anniversaire de la sortie du film original.

À partir de minuit et se poursuivant pendant toute la journée, le réseau déchaînera le tueur le plus notoire de Crystal Lake auprès du public avec des présentations consécutives des films. Le vendredi 13 marathon mettra en vedette huit des films de la franchise, y compris l’original vendredi 13, vendredi 13 partie 2, vendredi 13 partie III, vendredi 13: le chapitre final, vendredi 13 partie V: un nouveau départ, Vendredi 13, partie VII: Le sang neuf, vendredi 13, partie VI, Jason Lives et vendredi 13, partie VIII: Jason prend Manhattan. Malheureusement, Jason va en enfer, Jason X et Freddy Vs. Jason ne fera pas partie du slasher-fest.

Mais les choses commencent vraiment à démarrer vers 18 heures lorsque SYFY se transforme en canal d’accès public au Camp Crystal Lake. Les téléspectateurs chanceux pourront découvrir des publicités originales dans le monde, des vidéos de recrutement de conseillers et des PSA amusants pour chaque vendredi 13 fan. Juan Cadavid, Matt Romano et Whitney Moore de SYFY WIRE seront également là pour décomposer leurs moments préférés de la franchise.

Bien sûr, c’est toujours dommage que Jason ne cherche pas à avoir de nouvelles sorties sur grand écran dans un avenir proche, étant donné le procès en désordre dans lequel il est actuellement emmêlé, mais au moins les fans peuvent profiter de tout son chaos précédent pendant SYFY’s 24 marathon d’une heure vendredi 13.