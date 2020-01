Synopsis du complot pour la finale de la série ‘Arrow’ de Stephen Amell

La CW a publié le synopsis officiel de la prochaine série finale de Stephen Amell’s Arrow.

Après presque une décennie de domination de la télévision, la flèche de Stephen Amell devrait boucler sa diffusion plus tard ce mois-ci. Responsable du lancement d’Arrowverse et du paysage de super-héros de la télévision moderne, la finale d’Arrow est sur le point d’être douce-amère pour les fans qui sont là depuis le premier jour.

La route vers la finale d’Arrow est cependant un peu compliquée. D’une part, le personnage de Stephen Amell devrait décéder dans le double finale de Crisis On Infinite Earths cette semaine et devenir quelque chose de plus… spirituellement éthéré? L’épisode de la semaine prochaine se concentrera ensuite sur Green Arrow et les Canaries, un pilote de porte dérobée pour un projet de spin-off. Et après cela, nous verrons enfin la finale tant attendue de Arrow avec Fadeout de Stephen Amell. Vous pouvez consulter le synopsis de la finale de la série Arrow de Stephen Amell ci-dessous.

STEPHEN AMELL SIGNE LA FLÈCHE VERTE; EMILY BETT RICKARDS RETOURNE POUR LA SÉRIE FINALE DE «ARROW» – Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). Emily Bett Rickards revient sous le nom de Felicity. James Bamford a réalisé l’épisode écrit par Marc Guggenheim et Beth Schwartz (# 810). Date de diffusion originale 1/28/2020.

Après la finale, les fans peuvent avoir hâte de voir une rétrospective qui fera ses adieux au mandat de Stephen Amell alors que la Flèche verte et la Flèche héritée partent. La rétrospective s’intitule Arrow: Hitting The Bullseye.

UN ÉPISODE CÉLÉBRATOIRE – Préparez-vous pour la finale avec des interviews de Stephen Amell et des acteurs de «Arrow» et des producteurs exécutifs Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Beth Schwartz. Date de diffusion originale 1/28/2020.

La finale d’Arrow sera certainement une soirée spéciale pour les fans qui ont vu Stephen Amell dans le rôle depuis le premier jour ou pour les fans qui aiment les autres spectacles d’Arroweverse. À bien des égards, c’est la fin du lien original avec l’Arrowverse, mais j’espère que Stephen Amell n’a pas fini de travailler avec l’univers de la télévision qui a fait de lui un nom connu.

Voici le synopsis officiel de la dernière saison d’Arrow:

Après un violent naufrage, le milliardaire playboy Oliver Queen (Stephen Amell) était porté disparu et présumé mort pendant cinq ans avant d’être découvert vivant sur une île isolée de la mer de Chine du Nord. Il est rentré chez lui à Star City, déterminé à réparer les torts causés par sa famille et à combattre l’injustice. En tant que Flèche verte, Oliver a réussi à sauver sa ville avec l’aide de son équipe, y compris l’ancien soldat John Diggle (David Ramsey), l’expert en informatique Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), l’ancien protégé Roy Harper (Colton Haynes), qui connaît bien la rue. René Ramirez (Rick Gonzalez), le métahumain Dinah Drake (Juliana Harkavy), le brillant inventeur Curtis Holt (Echo Kellum) et Earth-2 Laurel Lance (Katie Cassidy). Dans le sillage de la découverte de son avenir, Oliver se retrouvera face à sa bataille la plus difficile à ce jour, celle qui laissera le multivers en suspens. Dans la dernière saison d’Arrow, Oliver Queen est contraint de faire face à la réalité de ce que signifie être un héros.

Arrow met en vedette Stephen Amell, David Ramsey, Echo Kellum, Rick Gonzalez, Juliana Harkavy, Kirk Acevedo, Sea Shimooka et Katie Cassidy Rodgers.

La saison 8 d’Arrow se termine le 28 janvier 2020 sur The CW.

DC Universe lance des affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.