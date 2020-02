Synopsis du complot pour la série Resident Evil de Netflix aurait des fuites

Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur le prochain Netflix Resident Evil mais cela n’a pas empêché les fans de s’exciter. On ne sait pas quand la série arrivera sur la plate-forme de streaming, mais il semble que la production devrait démarrer dans quelques mois, et la rumeur dit que la première saison se compose de huit épisodes. Pourtant, il y a une question persistante qui est dans l’esprit de tout le monde: de quoi s’agira-t-il?

Bien que ce soit loin d’être une annonce officielle, un synopsis récemment divulgué a fourni un aperçu de ce que l’émission pourrait impliquer. Comme rapporté par Bloody Disgusting, un aperçu du complot a été divulgué par Resident Evil Database, un fansite qui aurait prétendument contacté le bureau de presse brésilien de Netflix pour en savoir plus sur la série.

Voici ce qu’ils ont apparemment répondu en réponse:

«La ville de Clearfield, dans le Maryland, a longtemps vécu à l’ombre de trois entités apparemment déconnectées: Umbrella Corporation, Greenwood Asylum, aujourd’hui à la retraite, et la capitale fédérale, Washington. Aujourd’hui, vingt-six ans après la découverte du virus T, les secrets gardés par le trio commencent à faire surface, avec les premiers signes de l’épidémie. »

Si ce synopsis s’avère vrai, il semble que la série s’écartera des jeux, qui ont établi que le virus T a été développé dans le manoir Spencer, et s’est propagé à Raccoon City grâce à des rats infectés qui ont empoisonné l’approvisionnement en eau de la ville.

On ne sait toujours pas exactement dans quelle direction le spectacle ira, et ce n’est pas la première fois que nous rencontrons un complot potentiel. Il y a quelques jours à peine, en fait, nous avons entendu Billie et Jade Wesker, qui sont censés être la progéniture d’Albert Wesker, joueront un rôle dans l’histoire. Bien sûr, il est possible que la première saison intègre tous ces éléments de l’intrigue, mais jusqu’à ce que nous recevions une annonce officielle de Netflix, Resident Evil les fans devront se débrouiller sur les spéculations et les rumeurs.