T.I. À ses filles après la mort de Kobe Bryant: “Veuillez me pardonner”

Tip s’est précipité pour rappeler à sa famille combien il les aimait.



La mort choquante et tragique de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, qui est considérée par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps, nous a tous obligés à reconsidérer la façon dont nous interagissons avec les membres de notre famille. La mort, même celle de quelqu’un que nous ne connaissions pas personnellement, nous fait toujours penser à quel point nos vies sont finies. Tout peut arriver à n’importe qui à tout moment. Kobe Bryant et Gianna Bryant ne sont plus avec nous et nous envoyons tout notre amour et notre force à Vanessa Bryant et à sa famille en ce moment. Après son premier hommage à l’emblématique hooper, l’icône d’Atlanta T.I. a partagé des messages touchants pour ses proches, distinguant sa femme Tiny Harris avant de rédiger des messages sincères pour ses enfants.

“Je t’aime plus que mon vocabulaire ne me permettra d’exprimer”, a écrit Tip sur les réseaux sociaux, en identifiant Zonnique Pullins et Deyjah Harris. Le rappeur a eu des histoires compliquées avec ses deux filles, en particulier récemment avec hymen-gate, qui avait humilié Deyjah dans les gros titres nationaux. “Vous avez tellement grandi sous mes yeux et vous êtes devenue de jeunes femmes indépendantes fortes, brillamment réfléchies et indépendantes. Je suis si fière de vous deux et je vous aime sans fin, plus que vous ne le saurez jamais. Veuillez me pardonner pour toutes les imperfections qui provoquent des malentendus entre nous … “

Dans un message de suivi, T.I. a montré de l’amour à ses fils. De toute évidence, il a pris ce moment dévastateur comme un signal d’alarme qu’il devrait passer chaque instant de sa vie à prendre soin de sa famille car, à la fin de la journée, tout peut arriver.

