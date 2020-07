T.I. Défie 50 cents pour la prochaine bataille de VERZUZ

Annonces :

T.I. a profité de l’occasion de l’anniversaire de 50 Cent aujourd’hui pour le défier officiellement à une bataille de VERZUZ, allant jusqu’à impliquer Swizz Beatz, Timbaland et même Kevin Hart.

Beaucoup dans le monde du hip-hop célèbrent aujourd’hui le 45e anniversaire de 50 Cent, mais le roi du rap T.I. a décidé de lui offrir un cadeau d’anniversaire spécial sous la forme d’un défi formel pour participer à une bataille tour à tour dans la série VERZUZ actuellement populaire.

Image: Prince Williams / Wireimage

T.I. a fait savoir qu’il voulait toute la fumée avec 50 via Instagram, en utilisant sa plate-forme avec 12,6 millions d’adeptes pour envoyer au roi du rap de New York un défi verbal de trois minutes de la part du roi autoproclamé du Sud. Il a appelé Swizz Beatz et Timbaland à s’impliquer dans la mise en place des choses, et il a même suivi en contactant son compagnon d’anniversaire, Kevin Hart, pour voir s’il pouvait également aider à faire bouger le ballon. Bien qu’il soit possible que 50 Cent soit trop occupé à planifier ses manigances d’anniversaire pour répondre ou, vous savez, à se coucher après avoir offensé une femme noire avec son récent commentaire « exotique », ce serait assez excitant de voir ces deux-là se lancer dans un sud sale vs carré de la côte Est.

Voir l’appel officiel de T.I. à 50 Cent ci-dessous, et faites-nous savoir qui, selon vous, gagnerait cette bataille dans les commentaires: