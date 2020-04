T-Pain et Lil Jon sont prêts à s’affronter dans IG Live Battle

T-Pain était censé affronter Scott Storch, mais à la place, il affronte Lil Jon ce samedi.



Nous étions assis sur des épingles et des aiguilles en attendant de voir Scott Storch et T-Pain se battre sur Instagram Live, mais les plans ont été modifiés à la dernière minute. Swizz Beatz est devenu le Don King de ces batailles IG Live car c’est lui qui négocie, négocie et annonce les accords dès qu’ils sont conclus, et nous n’avons aucun problème avec cela. Mercredi 1 avril, les fans ont regardé Scott Storch et Mannie Fresh partager un écran Instagram en direct et jouer certains de leurs tubes préférés. Swizz a même partagé le tableau de bord de la compétition pour montrer comment la bataille s’est déroulée.

“Carte de score des gens !! Merci @scottstorchofficial & @manniefresh de l’avoir fait pour les gens à la maison aka la culture!” Swizz a écrit sur Instagram. “Nous avons également frappé 202 000 ce soir VERZUZ !!! Scott a gagné ce soir, mais la culture aussi! @Timbaland c’est un wrap 🙌🏽.” Puis, une heure plus tard, Swizz est revenu avec une annonce que T-Pain se retrouverait avec Lil Jon samedi 4 avril.

“De nouveaux papiers pour ce samedi 21h est @tpain VERZUZ @liljon ça va être une vraie épreuve de force 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿 @ timbaland VERZUZ !!!!! Qui avez-vous gagné?” Swizz a écrit une légende du dépliant IG Battle. Cela va sûrement en être un pour les livres, surtout maintenant que ces batailles gagnent du terrain en ligne. Chaque artiste dispose de 20 pistes au choix, alors que voulez-vous entendre et qui pensez-vous prendra la couronne entre T-Pain et Lil Jon?

