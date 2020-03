Ta sœur est la seule personne qui sera toujours avec toi

Cet article s’adresse à toutes les femmes qui ont la chance d’avoir une sœur.

Les liens qui se créent entre frères sont uniques, et plus encore s’ils sont deux femmes, car en eux on se retrouve un peu et sans eux le monde serait bien plus triste.

Le simple fait d’imaginer sans eux nous terrifie, nous sommes tellement habitués à leur présence et à leur compagnie que nous grandissons avec l’idée qu’une sœur est la seule personne qui sera avec nous à tout moment, malgré les différences et les combats qui sûrement Ils surgiront.

Nous pensons que ces 5 raisons donnent plus d’importance à la relation des sœurs.

Stabilité émotionnelle et meilleure santé mentale.

Les liens entre deux sœurs améliorent la communication personnelle des sentiments, selon des scientifiques de l’Université d’Ulster et de Montfort. Être capable de créer une bonne relation entre deux femmes améliore la santé mentale et nous rend plus autonomes, surtout lorsque nous trouvons du soutien chez l’autre pour aller de l’avant.

2. Discipline.

Il est très courant d’entendre que les parents sont moins stricts et plus permissifs avec les jeunes enfants, et bien que cette théorie soit confirmée, cela fonctionne comme un moyen de trouver chez notre sœur aînée un exemple à suivre.

Duke University, Hopkins University et University of Maryland ont publié une étude intitulée “Parent Game and Teen Game” dans laquelle ils ont confirmé que les peines infligées aux frères et sœurs plus âgés sont généralement plus sévères que celles infligées aux frères et sœurs plus jeunes, ce qui rend leur discipline plus efficace. comme guide et exemple chez les petits.

3. Ce sera l’amitié la plus longue et la plus importante de votre vie.

Bien qu’il soit très certain qu’elle sera l’une des personnes avec lesquelles vous aurez le plus de combats, vous comprendrez toujours que c’est votre amitié la plus réelle, la plus longue et la plus importante, vous allez donc libérer un amour inconditionnel envers elle.

Parmi les sœurs qu’elles connaissent, partagent et guident. C’est pourquoi la connexion qui se développe entre vous est unique.

Vos parents seront toujours votre soutien, mais malheureusement ils sont susceptibles de partir avant, donc votre sœur sera la seule personne qui sera toujours à vos côtés.

4. Moins de vulnérabilité au divorce

On pense qu’avoir une sœur vous prépare à vos futures relations, car avec elles vous commencez à partager puisque vous êtes petit, vous commencez à négocier et vous apprenez à conclure des accords qui gagnent en importance au fil des ans.

Donc, si vous avez une sœur, vous êtes moins susceptible de souffrir d’un divorce.

5. Inspiration et motivation

Les sœurs aînées deviennent la plus grande inspiration des jeunes frères. Souvent, ils imitent les attitudes de leurs frères, leur façon de s’habiller, leurs goûts, etc.

Apprenez donc autant que possible de votre sœur et devenez des alliés, car ensemble ils sont indomptables et ensemble ils sauront atteindre leurs buts et objectifs.

N’oubliez pas que votre sœur est votre confidente.

Si vous lisez cet article et que vous avez une sœur, écrivez-lui un message d’amour, remerciez-la et rappelez-lui combien c’est important pour vous. N’oubliez pas de partager avec votre famille et vos amis.

