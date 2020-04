Taches noires sur le visage? Dites adieu à ces remèdes maison

Ayez l’air sain et sans impuretés avec ces méthodes naturelles

17 avril 2020

Portez un visage comme un magazine à l’aide de ces astuces, et ainsi oubliez le souci d’avoir des taches noires sur votre peau, car vous pouvez les éliminer rapidement et facilement. Pour ce faire, mettez en pratique les conseils suivants.

La première chose que vous devez faire est de bien nettoyer votre visage tous les jours, de le laver constamment et de retirer toute trace de maquillage la nuit, surtout ne faites pas l’erreur d’écraser les points noirs sur votre peau car cela provoque de lourds dommages.

Le premier traitement naturel est le smoothie à l’avoine, que vous pouvez faire en mélangeant dans le mélangeur une tasse de farine d’avoine avec 1/2 tasse d’eau tiède, liquéfiez jusqu’à obtenir un mélange homogène, puis placez-le sur votre visage, laissez-le sec, puis rincez avec l’eau tiède et séchez avec une serviette.

Il est idéal d’utiliser un écran solaire quotidiennement, car vous prenez ainsi soin de votre visage des rayons ultraviolets.Pour cela, vous pouvez utiliser un écran solaire de 30 ou plus de protection, car cela aidera à prévenir le vieillissement prématuré de votre peau.

Et enfin, nous vous recommandons de boire entre 6 et 8 verres d’eau par jour pour garder votre peau hydratée et éliminer les toxines qui produisent des impuretés sur votre visage.

.