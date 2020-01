Taika Waititi approchée pour diriger un film Star Wars!

RUPTURE: Taika Waititi approché pour diriger un film Star Wars!

Le Hollywood Reporter annonce qu’un nominé aux Oscars Jojo Rabbit le cinéaste Taika Waititi a été approché pour diriger un Guerres des étoiles film! Cependant, le point de vente note qu’il n’est pas clair si ledit film sera théâtral ou pour Disney +. Il est également difficile de savoir s’il s’agit du même projet situé dans une galaxie très éloignée que Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, devrait produire.

Si la Thor: Ragnarok le réalisateur devait prendre le travail, il devrait être fait quelque temps après avoir terminé la post-production sur sa comédie de football Prochain but gagné et termine également 2021 Thor: Amour et tonnerre pour Marvel Studios. Il a également un Bandits de temps Série télévisée pour Apple TV + en développement actif, et est attachée à l’action en direct Akira pour Warner Bros.et une animation Flash Gordon film pour 20th Century Fox.

En 2017, à la suite du licenciement de Phil Lord et Chris Miller de Solo et Colin Trevorrow de La montée de Skywalker, Taika Waititi a plaisanté sur Twitter pour expliquer pourquoi il ne dirigerait jamais un Guerres des étoiles film…

Je serais viré dans une semaine.

– Taika Waititi (@TaikaWaititi) 6 septembre 2017

“Cette franchise particulière semble vraiment difficile,” Waititi a développé le New York Times cette année-là. «Il n’y a pas beaucoup de place pour quelqu’un comme moi. À travers son canon étroit, le ton de Star Wars a toujours été résolument sérieux, tandis que les films Marvel, comme les décennies de bandes dessinées dont ils sont issus, virent follement du drame élevé à la basse comédie. Et l’improvisation a été un outil dans chaque film Marvel depuis que Robert Downey Jr. s’est frayé un chemin à travers Iron Man. »

Bien sûr, il a dirigé le dernier épisode de la saison 1 de Disney + Guerres des étoiles séries Le Mandalorien, ainsi que la voix du robot IG-11. Lorsque nous avons parlé à Waititi en octobre, il a expliqué pourquoi il n’avait finalement pas été renvoyé de ce concert.

“Je n’ai pas été viré, j’ai juste fait tout ce que Jon Favreau a dit”, a plaisanté Waititi. “Et non, il a écrit une si grande série entière, et je ne sais pas comment les gens peuvent faire ça. Je peux à peine écrire un scénario, vous savez, sans vouloir me plonger dans une rivière. Et il a en fait écrit tous ces épisodes et cela a du sens – cela ressemble à une bonne histoire – tout en faisant un autre film et pendant que nous le tournons, il s’est enfui et a continué à travailler sur «Lion King». Dave Filoni, qui est le genre de George Lucas maintenant, et ces deux-là supervisent tout. C’était génial… Je me souviens d’une fois avoir parlé à quelqu’un, je me disais: «D’accord, et ensuite vous sortez votre blaster, donc comme un blaster de mitrailleuse.» Et puis je vois quelqu’un nerveusement sur le plateau, «Je ne suis pas sûr qu’ils ont des blasters de mitrailleuses avec cela. Nous devons appeler Dave. “Et nous appelons Dave et c’est comme,” Mec, avaient-ils des mitrailleuses? “” Absolument pas. Il n’y avait pas de mitrailleuses dans l’univers de «Star Wars». Il sait tout à ce sujet, tout. »

En novembre de l’année dernière, il a été signalé que le chef de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait un réalisateur aligné pour le 16 décembre 2022 déjà prévu Guerres des étoiles film et qu’ils seraient annoncés ce mois-ci. Ce film programmé n’est pas non plus celui dans le cadre qui pourrait être réalisé par Rian Johnson (The Last Jedi).

