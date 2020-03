Taika Waititi dirigera deux séries animées de Charlie et la chocolaterie

Des super-héros au nazisme, La réalisatrice Taika Waititi dirigera deux séries animées Netflix basées sur Charlie et la chocolaterie. Ce jeudi, le service de streaming a révélé à travers une déclaration (via Deadline), que Waititi dirigera une version fidèle des personnages de Charlie et de la Chocolaterie, tandis que le deuxième projet sera une série complètement originale sur les célèbres Oompa-Loompas .

Charlie and the Chocolate Factory est l’œuvre de l’écrivain Roald Dahl, que Netflix adaptera grâce à un accord entre la société de streaming et The Roald Dahl Story Company. Le partenariat permettra également à Netflix de recréer des histoires animées de l’univers Dahl, comme la bien-aimée Matilda, entre autres.

«J’ai grandi en lisant les histoires de Dahl et j’ai vécu une grande partie de ma jeune vie dans ces mondes magiques, donc trouver le bon partenaire créatif pour donner vie à Willy Wonka, Charlie et les Oompa-Loompas dans l’animation était une tâche intimidante… jusqu’à Taika Il entra dans la pièce. C’était donc vraiment évident. Si Dahl avait créé le personnage d’un cinéaste pour adapter son travail, je suis presque sûr qu’il aurait créé Taika. »a déclaré Melissa Cobb, vice-présidente originale de l’animation de Netflix.

La série Waititi Charlie et la chocolaterie ils n’ont pas encore de date de sortie … mais ils ajoutent à l’énorme charge de travail du réalisateur en ce moment, comme Thor: Love and Thunder et Akira live-action qui semble de plus en plus impossible.

.