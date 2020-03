Taika Waititi dirigera deux séries basées sur “Charlie et la chocolaterie” pour Netflix

Taika Waititi ne perd pas de temps. Après avoir remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté cette année pour son travail sur “Jojo Rabbit”, le cinéaste néo-zélandais ne cesse de s’impliquer dans de nouveaux projets, à la fois sur petit et sur grand écran. Tant et si bien, qu’il a déjà atteint le point de les annoncer par paires, et c’est que Waititi fera irruption dans le catalogue Netflix avec deux séries animées inspirées de l’univers de “Charlie et la chocolaterie”.

Peter Ostrum dans l’adaptation de “Charlie et la chocolaterie”

Comme le précise la date limite, alors que l’un des projets prendra comme référence les personnages de l’oeuvre originale de Roald Dahl, l’autre partira d’une idée originale sur les Oompa Loompas, les charismatiques et nombreux collaborateurs de Willy Wonka. Waititi Il participera à la fois en tant que réalisateur, scénariste et producteur exécutif, essayant d’étendre le monde à travers lequel des réalisateurs comme Tim Burton ou Mel Stuart ont déjà voyagé.

Ces deux itérations seront le début d’une relation précieuse entre Netflix et The Roald Dahl Story Company, avec laquelle Il est destiné à récupérer d’autres titres emblématiques de Dahl, tels que “Matilda”, “Le grand géant de bonne humeur” et bien d’autres exemples de l’universalité du travail de l’auteur gallois. Pour le moment, une date de sortie estimée est inconnue, mais l’implication de Waititi montre l’ambition des projets.

Avec un pied sur chaque écran

En plus de se faire un nom dans le monde du cinéma en tant que réalisateur de “Thor: Ragnarok” ou “Jojo Rabbit”, Waititi a récemment montré son style en coulisses dans Des titres télévisés aussi disparates que «Ce que nous faisons dans l’ombre» ou «Le Mandalorien». Bientôt, il devrait également matérialiser la série “The Heroes of Time”, se lancer dans le prochain film “Thor” et unir la satire et la terreur à Jude Law dans “The Auteur”.

.