Taika Waititi du Mandalorien appelle à la pétition des fans pour ramener IG-11

Appelez cela le fandom d’Internet ou un sentiment de droit à la dérive, mais il semble qu’il y ait une pétition pour tout – et nous voulons vraiment tout dire – de nos jours.

Qu’il s’agisse de retirer le rat du drame criminel oscarisé de Martin Scorsese, The Departed, à Pokémon Sword and Shield, ce qui a déclenché une pétition à la Maison Blanche, alors que les fans de Nintendo lésés ont appelé les Powers That Be à arrêter les ventes du dernier titre Pokémon. Non, nous ne la comprenons pas non plus.

La dernière pétition – ou, devrions-nous dire, demander une pétition – mérite plus votre attention, cependant, car elle vient de Taika Waititi lui-même, le réalisateur prolifique qui reviendra bientôt au MCU pour Thor: Love et Thunder.

Pendant son temps d’arrêt de Ragnarok (sans parler de Jojo Rabbit et du spin-off de What We Do in the Shadows TV), Waititi a filmé un petit rôle, mais pivot dans Le Mandalorien. Son rôle? Un droïde aux tirs vifs du nom de IG-11.

Le personnage de Waititi est finalement apparu dans trois épisodes de The Mandalorian et a beaucoup apprécié le départ. Mais l’écrivain-réalisateur-star veut voir une pétition de fans appelant à la résurrection de l’IG-11.

Via TheWrap:

Je pense que nous avons juste besoin de lancer une pétition parce que je pense que ce personnage, vraiment, il a retardé toute la saison, n’est-ce pas? De l’épisode 1 tout au long, [IG-11] était le héros.

Vous pouvez sans aucun doute sentir l’esprit sec de Taika Waititi à partir de ce seul commentaire. Il est important de se rappeler que Waititi a effectivement dirigé Le MandalorienHuitième épisode, “The Reckoning”, il est donc presque certain qu’il sera impliqué dans la deuxième saison de l’émission – même si cela épelle le dernier clou dans le cercueil pour IG-11. Si tel est le cas, au moins il est sorti avec fracas. Et héroïque à cela.