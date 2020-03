Taika Waititi pourrait diriger l’adaptation de “Charlie et la chocolaterie” pour Netflix

Sans aucun doute, l’un des plus grands noms du cinéma ces dernières années est celui de Taika Waititi, car il parvient toujours à nous surprendre avec de belles histoires. Sa carrière de réalisateur a commencé en 2010 avec Boy – qui est le film le plus rentable de l’histoire de la Nouvelle-Zélande – et grâce à ce film, il a ouvert le monde d’Hollywood, réalisant certains films tels que Thor: Ragnarok bien qu’il ait volé le cœur de tout le monde avec un film dans lequel il a joué Hitler lui-même, Jojo Rabbit, avec lequel il a remporté plusieurs nominations pour les Oscars 2020.

Après avoir pris la statuette dorée convoitée comme meilleur scénario adapté par ce merveilleux scénario, il semble que les projets n’arrêteront pas d’atteindre Taika et maintenant il sera chargé de nous ramener une de ces histoires que nous aimons tant, car apparemment nous reverrons Willy Wonka et les loompas oompa mais maintenant dans le contenu du géant du streaming.

Selon Variety, Taika Waititi s’est associée à Netflix pour nous montrer sa propre vision de l’histoire classique de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Ce qui est intéressant à propos de tout cela, c’est qu’ils prévoient non pas une mais deux séries animées inspirées de tous les personnages que nous avons rencontrés pour la première fois en 1964 et que dans le cinéma, nous avons vu deux fois, avec Gene Wildezr et bien sûr, Johnny Depp.

Selon la même source, Taika adapterait l’histoire originale que nous connaissons tous dans une version animée, tandis que la deuxième se concentrerait sur les looompas oompa, ces aides populaires de Willy Wonka, où l’on peut sûrement connaître l’origine de ces personnages à travers cette intrigue. “Les spectacles garderont l’esprit et le ton de l’histoire originale alors qu’ils construisent le monde et les personnages bien au-delà des pages du livre de Dahl pour la première fois”, a déclaré un porte-parole de Netflix.

Le vice-président de l’animation originale de Netflix, Melissa Cobb, il a dit que Taika Waititi était le seul réalisateur à avoir découvert qu’il pourrait peut-être déplacer Charlie et la chocolaterie à l’heure actuelle: «Trouver le bon partenaire créatif pour donner vie à Willy Wonka, Charlie et les Oompa-Loompas dans l’animation a été une tâche difficile… jusqu’à ce que Taika entre dans la pièce. Si Dahl avait créé un personnage d’un cinéaste pour adapter son travail, je suis presque sûr qu’il aurait créé Taika. »