Taika Waititi pourrait quitter le live-action d’Akira

Le film d’Akira ressemble à un rêve que les fans devraient se réveiller. Réveille-toi! Depuis quelques années, Akira est restée dans les limbes. Il est depuis longtemps en phase dite de «développement», oxydant comme une idée simple, lorsque sa première a été retardée et que plusieurs réalisateurs ont jeté l’éponge pour une raison ou une autre. Et encore une fois, nous avons de mauvaises nouvelles. Taika Waititi Il semble qu’il ne soit plus sûr qu’Akira sera un jour détenu…. avec lui en charge du projet, bien sûr.

Waititi est le dernier réalisateur d’Akira, depuis que Warner Bros.a remporté les droits de manga en 2002, rejoignant le projet après la démission de Stephen Norrington, Allen et Albert Hughes et Jaume Collet-Serra. Et bien qu’il y ait peu de temps – en octobre de l’année dernière pour être exact – Waititi nous avait promis que bien que la production de Thor: Love and Thunder puisse interférer avec Akira, sa première ne serait que retardée. “Mon premier engagement a été avec Marvel pour faire ce film (Thor 4), alors maintenant je devais prendre Akira et le changer à la fin de Thor et l’abaisser de quelques années », a-t-il déclaré. Alors que c’était une mauvaise nouvelle pour ceux d’entre nous qui ont attendu si longtemps le live-action du travail de Katsuhiro Ôtomo, le réalisateur de Jojo Rabbit avait même déjà quelques idées pour le film, comme faire une adaptation fidèle au manga et y compris un casting avec des acteurs d’origine asiatique inconnue, qui étaient des “talents à découvrir” … mais sans envie de vous attrister, il semble que Waititi ait changé d’avis.

Dans une récente interview avec Variety, le réalisateur a expliqué:

«Tout est en attente. Nous avons dû continuer à retarder les dates, et nous avons fini par croiser celles de Thor, qui étaient immobiles. Akira a donc fini par perdre deux ans en cours de route », a-t-il expliqué. «Je ne sais donc pas si je le serais même dans deux ans. Je ne sais même pas ce que je ferai dans deux putains de jours. Je pense que ce sera finalement fait. Je ne suis simplement pas sûr de pouvoir le faire. »

Bien que ce soit une mauvaise nouvelle que Waititi abandonne le projet d’Akira, étant donné qu’il a actuellement beaucoup de charge de travail grâce à Marvel, qu’un nouveau réalisateur assume la responsabilité pourrait signifier que le film est tourné plus tôt que tard. Ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.

Akira était attendu Il sortira le 21 mai 2021.