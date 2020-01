Taika Waititi pourrait réaliser un film Star Wars

Star Wars: The Rise of Skywalker n’était que le début de la fin, avec de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels que Disney et Lucasfilm ont préparés pour l’avenir. Beaucoup d’entre eux sont encore inconnus, notamment en ce qui concerne le grand écran. Cependant, les rumeurs semblent être à la hausse; et maintenant, Il est dit que le réalisateur hilarant de Thor: Ragnarok, Taika Waititi, pourrait réaliser un nouveau film Star Wars.

La rumeur ne vient pas de nulle part, mais directement de sources d’Hollywood Reporter qui soulignent que le bon Waititi “a été contacté” pour développer un nouveau projet Star Wars, bien que l’on ne sache toujours pas à quel moment ils pourraient rencontrer les négociations. Il est également difficile de savoir si le film est lié au même projet que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est en train de développer. Tout peut arriver, sachant que Waititi n’est pas étranger à l’univers de Star Wars.

Comme vous le savez, le réalisateur de Jojo Rabbit est déjà très, très lié à Star Wars, après avoir réalisé le dernier -et très acclamé- épisode de The Mandalorian (oui, cette série où sort le célèbre Baby Yoda) et où Waititi interagit également en tant que droïde IG-11. De plus, la rumeur n’est pas une simple coïncidence, lorsque THR souligne que la série Disney + est utilisée comme une sorte de «camp d’entraînement» pour approuver leurs réalisateurs et les préparer à quelque chose de «plus important».

Jusqu’à présent, l’avenir de la saga Star Wars sur grand écran est un mystère complet, avec les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss, sur un nouveau projet; et Rian Johnson, le directeur de The Last Jedi, qui développait peut-être sa propre trilogie, s’est concentré sur d’autres projets.

Waititi a tout le potentiel pour développer son propre film Star Wars, bien qu’il soit actuellement impliqué dans l’adaptation de l’anime d’Akira, du quatrième opus de Thor et de Next Goal Wins.

