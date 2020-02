Taika Waititi prépare ‘The Auteur’, une satire sur Hollywood avec Jude Law comme protagoniste

Avec «Le nouveau pape» terminé il y a juste une semaine, Jude Law a déjà un nouveau projet de télévision capitaine à l’horizon, cette fois pour Taika Waititi. Le réalisateur et acteur néo-zélandais responsable de “Jojo Rabbit” se prépare pour Showtime une mini-série intitulée “L’Auteur” que si les négociations aboutissent, Law sera le protagoniste.

Jude Law et Taika Waititi

La fiction, co-écrite par Waititi et le scénariste Peter Warren, prétend être une satire hollywoodienne racontée du point de vue d’un “auteur” excentrique. On ne sait pas quand la production commencera, mais Law est sur le point de commencer le tournage du troisième opus de la franchise. “Animaux fantastiques”, tandis que Waititi commencera la production de “Thor: amour et tonnerre”.

Un début d’année imbattable

Law a débuté 2020 avec la première de la deuxième saison de «Le jeune pape» de HBO, qui s’appelait justement «le nouveau pape» et dans lequel il partageait la proéminence avec John Malkovich, et en mai sera créée «Le troisième jour», une mini-série coproduite par HBO et Sky. De plus, les Britanniques ont récemment sorti le thriller “Le rythme de la vengeance”, avec Blake Lively, et bientôt nous vous verrons dans “Le nid” près de Carrie coon.

Waititi vient de gagner un Oscar du meilleur scénario adapté pour “Jojo Rabbit” et vient de terminer la production de la comédie sportive “Le prochain objectif l’emporte”, Protagonisée par Michael Fassbender et Elisabeth Moss. Il écrit actuellement “Thor: Love and Thunder”, le film dans lequel Chris Hemsworth donnera le Mjolnir à Natalie Portman.

.