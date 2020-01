Taika Waititi refuse de révéler ce mystère de bébé Yoda

Baby Yoda est devenu un sujet tellement chaud que le sujet le plus chaud de tous est de savoir s’il est juste de l’appeler «Baby Yoda». D’une part, nous savons que cela ne peut pas être son vrai nom, mais d’autre part, ce que le diable sommes-nous censés l’appeler?

Une personne qui connaît son nom est Taika Waititi, l’acteur et réalisateur qui a dirigé l’épisode final de la première saison de The Mandalorian. Bien sûr, il ne dit pas ce que c’est, parce que Baby Yoda est le mystère central de la série, mais on pourrait dire que jouer de la timidité est soit brillant, soit une erreur.

Pourquoi «Baby Yoda» est une erreur

Le nom Baby Yoda est lui-même une erreur parce que ce ne peut pas être son vrai nom. Le Mandalorien a lieu cinq ans après l’éclatement de l’Empire, comme illustré dans Retour des Jedi.

Le Yoda que nous connaissons – et le seul membre de son espèce que nous ayons vu – est mort. Pour autant que quiconque le sache, il n’avait pas de progéniture. Cela soulève toutes sortes de questions inconfortables. Les fans ont assez de mal à s’enrouler autour de la vie privée de l’empereur Palpatine après la montée de Skywalker.

Cependant, Lucasfilm n’a même jamais donné un nom aux espèces de Yoda. Si un roman ou une bande dessinée Star Wars avait créé une origine pour lui, ce n’est pas considéré comme un canon. Jusqu’au Mandalorian, le seul Yoda qui n’était pas l’OG Yoda était dans E.T. de Steven Spielberg. lorsque le personnage principal passe un tour ou traite, voit un costume de Yoda Halloween et le suit en disant «À la maison!»

Nous avons vu E.T.s dans The Phantom Menace, ce qui a conduit à toutes sortes de théories amusantes sur E.T. être un Jedi. Mais cela ne nous rapproche pas de la véritable identité de Baby Yoda.

Bien sûr, l’autre erreur était parce que Disney ne voulait pas révéler l’existence de Baby Yoda avant la diffusion de The Mandalorian, donc ils ne pouvaient pas avoir de jouets prêts à temps pour Noël. T

chapeau leur a coûté quelques millions de dollars, mais autant d’argent qu’ils font ailleurs, Disney peut l’absorber. Même ainsi, s’ils jouent trop longtemps, le public pourrait être frustré. Cela semble peu probable, cependant, car l’émission a indiqué qu’elle répondrait à ces questions brûlantes de Baby Yoda, car le Mandalorian est maintenant accusé de le réunir avec son propre genre.

Pourquoi «Baby Yoda» est génial

Le showrunner Jon Favreau et son équipe savaient sûrement que Baby Yoda serait un succès, mais peut-être pas aussi grand que lui. Le Mandalorien est peut-être le personnage principal, mais Baby Yoda est le moteur de l’intrigue. C’est lui qui tourne autour de l’histoire.

Cela rend la question mandalorienne et change sa personnalité, le transformant en une figure paternelle improbable. Baby Yoda est de qui tout le monde parle, dans l’émission et hors tension.

L’une des personnes qui parlent est Waititi, au moins jusqu’à un certain point. Le réalisateur a déclaré à Entertainment Weekly: “Je savais que les gens parleraient de Baby Yoda, mais je connais également le vrai nom de Baby Yoda”, a déclaré Waititi. “Donc, si tu vas me faire une faveur, arrête de l’appeler Baby Yoda. Ou est-ce elle? Personne ne sait!”

Grosse chance que cela se produise. À tort ou à raison, le nom de Baby Yoda va rester à moins que et jusqu’à ce que nous apprenions son vrai nom. C’est plus amusant que de l’appeler «l’enfant», qui est la référence la plus courante dans l’émission.

Waititi est particulier sur les noms

Waititi demandant aux gens de ne pas appeler l’enfant Baby Yoda ressemble à prendre une page de son livre de jeu Thor: Love and Thunder. En plus de répondre aux questions sur Baby Yoda, Waititi écrit également le scénario et se prépare à réaliser ce film qui sortira en novembre 2021. Il avait déclaré que les fans de Marvel ne devraient pas appeler le personnage de Natalie Portman “Thor femme”.

Mais la situation est similaire à celle de Baby Yoda. En l’absence d’autres informations sur le personnage, il est difficile de savoir comment l’appeler autrement si vous n’êtes pas imprégné de la bande dessinée.

Si vous êtes imprégné de la tradition de la bande dessinée, vous savez que Jane Foster, le personnage de Portman, devient Lady Thor. Tôt ou tard, les fans trouveront comment l’appeler ainsi que Baby Yoda.

En attendant, Waititi se prélasse dans la lueur de six nominations aux Oscars pour sa satire nazie Jojo Rabbit, avec Waititi lui-même nommé écrivain et producteur. Voilà donc les trois mystères auxquels Waititi doit s’inquiéter: les noms propres de Baby Yoda et Lady Thor, et si son dernier film gagnera des Oscars.

Nous aurons au moins la réponse à cette dernière question le 9 février.