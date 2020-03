Taika Waititi travaille sur deux films d’animation Charlie et la chocolaterie

Même si scénariste / réalisateur Taika Waititi se prépare à revenir dans l’univers cinématographique Marvel avec Thor: Amour et tonnerre, il entrera bientôt dans un monde différent de la propriété intellectuelle déjà établie. Et ce sera aussi animé.

Netflix a annoncé que l’écrivain / réalisateur oscarisé de Jojo Rabbit écrira, dirigera et produira deux nouvelles séries animées inspirées de Roald DahlLivre classique pour enfants Charlie et la chocolaterie.

Voici l’annonce faite par Netflix à propos des spectacles animés Charlie et la chocolaterie:

Taika Waititi écrit, réalise et EP deux séries d’animation basées sur les œuvres de Roald Dahl.

Le premier est basé sur le monde et les personnages de Charlie et de la chocolaterie.

Le second est une version entièrement originale des Oompa-Loompas, qui construit leur monde pic.twitter.com/TqIzxTlRSf

– Netflix US (@netflix) 5 mars 2020

Comme vous pouvez le voir dans l’annonce, la première série est «basée sur le monde et les personnages de Charlie et la chocolaterie». Est-ce à dire que ce sera une sorte de nouvelle adaptation du livre original qui prend certaines libertés avec les personnages? Ou Taika Waititi a-t-elle proposé quelque chose de complètement différent qui n’utilise que les personnages et le monde créés par Roald Dahl? Honnêtement, le fait que Taika Waititi travaille maintenant dans l’animation est une perspective suffisamment excitante pour que je m’intéresse de toute façon, alors apportez le chocolat!

Passant à la deuxième série, Netflix dit que c’est “une vision totalement originale des Oompa-Loompas, qui construit leur monde.” L’adaptation de Charlie et de la chocolaterie par Tim Burton a tenté de montrer plus de fond sur les Oompa-Loompas, mais cela semble être quelque chose de carrément concentré sur eux sans les cloches et les sifflets de l’histoire de Charlie Bucket et de la chocolaterie de Willy Wonka.

Ce qui rend cette série Oompa-Loompas la plus intrigante, c’est qu’il n’est pas difficile d’imaginer Taika Waititi utilisant les petits personnages aux cheveux orange et aux cheveux verts comme conduit pour raconter une histoire inspirée de la culture autochtone. Les Oompa-Loompas pourraient facilement être présentés comme une culture entièrement différente, et Waititi peut apporter sa passion pour les histoires autochtones dans leur monde. Comme les Oompa-Loompas n’ont pas besoin d’être représentés par une race spécifique, Waititi pourrait même l’utiliser comme une opportunité pour donner à plus d’acteurs autochtones des rôles importants.

Quelles que soient les idées de base dans ces émissions animées de Charlie et de la chocolaterie, je suis tout simplement stupéfait que Taika Waititi joue dans ce monde. Sachant comment il a secoué la franchise Thor et créé une satire anti-haine hilarante sur les nazis, il a clairement un penchant pour raconter des histoires originales avec un style comique pointu. Lui donner un monde animé ne fera qu’améliorer son côté créatif, et j’ai hâte de voir comment cela se passera.

Netflix a annoncé qu’il creuserait dans la bibliothèque de Roald Dahl à l’automne 2018, il y aura donc beaucoup plus de projets à venir de la vaste collection de livres de l’auteur. Restez à l’écoute pour voir ce qu’ils aborderont ensuite.

