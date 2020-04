Taika Waititi trouve un positif à Thor: Love & Thunder Delay

La pandémie de coronavirus a été une expérience vraiment horrible pour beaucoup. Pourtant, certains sont capables de trouver quelques points positifs. Par exemple, Thor: Amour et tonnerre L’écrivain / réalisateur Taika Waititi a récemment rencontré Total Film et a expliqué que la suite de Marvel à venir avait en fait profité du retard.

«Il y a quelques choses positives que je peux retirer [from the Covid-19 crisis]” il a dit. “L’un d’eux est que beaucoup de ces films, et des films en général, sont précipités, ou vous n’avez pas autant de temps que vous voudriez avoir sur le script et des choses comme ça.”

CONNEXES: Eric Warren Singer a tapé sur le stylo maintenant vous me voyez 3!

Il a poursuivi en disant qu’il écrivait toujours le Thor suite, et pense que le temps supplémentaire conduira à un très bon script.

«Et avec l’écriture, en particulier, vous devriez utiliser autant de temps que possible pour bien rédiger votre histoire, car vous ne l’obtiendrez jamais vraiment plus tard. Le cinéma est une industrie où vous vous plaignez toujours de ne pas avoir assez de temps. Je pense qu’en ce moment, nous nous sommes donné énormément de temps pour travailler sur toutes sortes de choses, alors nous pouvons aussi bien l’utiliser. “

CONNEXES: 28 avril Blu-ray, sorties numériques et DVD

Chris Hemsworth et Tessa Thompson retrouveront la réalisatrice Taika Waititi pour la prochaine suite. Natalie Portman retournera également au MCU en Amour et tonnerre pour la première fois depuis Thor: Le Monde des Ténèbres. De plus, Christian Bale fera le portrait du méchant du film.