Taika Waititi veut un retour pour IG-11 dans The Mandalorian – / Film

Taika Waititi est l’une des personnes les plus occupées d’Hollywood en ce moment, mais il abandonnerait tout pour IG-11. Eh bien, peut-être pas tout, mais il se précipiterait certainement pour reprendre son rôle de dangereux droïde assassin dans Le Mandalorien. Mais nous ne savons rien dans Star Wars, et Waititi pense que le pouvoir des pétitions de fans pourrait ramener IG-11 à la série Disney +. Parce que, Waititi dit, “il était le héros.”

Spoilers pour le dernier épisode de The Mandalorian ci-dessous.

IG-11 est peut-être parti, mais il n’est pas oublié, en particulier par le réalisateur et star de Jojo Rabbit Taika Waititi, qui a appuyé sa voix et ses prouesses cinématographiques pour la première saison de la célèbre série d’action en direct de Star Wars The Mandalorian. Faisant partie d’une série de droïdes assassins dangereux largement interdits par la galaxie, IG-11 est apparu dans trois épisodes de la première saison, faisant son apparition finale dans le final de la saison «Chapitre 8: Le compte», que Waititi a dirigé.

Mais hélas, le droïde s’est héroïquement sacrifié pour que le Mandalorien, Baby Yoda et Cara Dune puissent s’échapper de Moff Gideon. Mais cela pourrait-il être le dernier que nous voyons de IG-11? Pas si Waititi a quelque chose à dire à ce sujet, il a déclaré à The Wrap:

“Je pense que nous avons juste besoin de lancer une pétition parce que je pense que ce personnage, vraiment, il a retardé toute la saison, n’est-ce pas? De l’épisode un tout au long, il était le héros. »

Waititi est son visage facétieux habituel ici (nous savons tous que le vrai héros de The Mandalorian était Baby Yoda), mais sa passion pour son personnage est claire. Cela pourrait-il être suffisant pour ramener IG-11 pour la deuxième saison de The Mandalorian? Probablement pas, d’autant plus que le cinéaste est sur le point d’être le plus occupé qu’il ait jamais été. Le cinéaste vient de terminer le tournage de Next Goal, une dramatique sportive avec Michael Fassbender et Elisabeth Moss, et devrait faire un retour très attendu dans l’univers cinématographique Marvel avec Thor: Love and Thunder, qu’il commence à tourner en août, a-t-il déclaré à The Wrap. .

Pendant ce temps, nous pouvons nous attendre (probablement un IG-11-moins) La saison 2 de Mandalorian sur Disney + cet automne.

