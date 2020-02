Tales From the Loop d’Amazon et bande-annonce sortis

Bande-annonce et images clés d’Amazon’s Tales From the Loop

Amazon Prime Video a publié l’officiel Contes de la boucle bande-annonce de la série dramatique créée et écrite par Nathaniel Halpen. Des images clés personnalisées créées par le co-producteur de la série Simon Stålenhag, dont le travail a inspiré la série, ont également été publiées. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous ainsi que le nouvel art dans la galerie!

Basé sur l’art acclamé de l’artiste suédois Simon Stålenhag, Contes de la boucle explore la ville et les gens qui vivent au-dessus de “The Loop”, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers, rendant possible des choses qui n’étaient auparavant reléguées qu’à la science-fiction. Dans cette ville fantastique et mystérieuse, des histoires humaines poignantes racontent des expériences émotionnelles universelles nues tout en s’inspirant de l’intrigue de la narration de genre.

La série met en vedette Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelon, La ville), Paul Schneider (Parcs et loisirs), Daniel Zolghadri (Huitième année), Duncan Joiner (Waco) et Jonathan Pryce (Les deux papes, Jeu des trônes).

Le spectacle vient de l’écrivain Nathaniel Halpern (Légion, La tuerie), le réalisateur Mark Romanek (Photo d’une heure, Ne me laisse jamais partir), Matt Reeves ’6th & Idaho, et la société suédoise de production et de gestion Indio. Fox 21 Television Studios coproduit avec Amazon Studios.

Halpern, Romanek et Reeves serviront de producteurs exécutifs aux côtés d’Adam Kassan et Rafi Crohn (Le passage). Mattias Montero d’Indio, Samantha Taylor Pickett, Adam Berg et Stålenhag seront également producteurs exécutifs.

La série sera présentée en première mondiale à SXSW le 16 mars et sera lancée sur Amazon Prime Video le 3 avril.