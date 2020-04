– Talina Fernández révèle où se trouvent María et Paula Levy et s’ils vivent ensemble

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Pendant la quarantaine pour coronavirus, Talina Fernández Il est resté chez lui dans le port d’Acapulco, au Mexique, où il respecte les mesures de distanciation sociale pour empêcher la propagation du virus.

Cependant, la célèbre productrice de télévision est toujours au courant de ce qui arrive aux membres de sa famille, en particulier à ses petites-filles. Marie y Paula Levy, filles du défunt Mariana Levy, et avec qui elle entretient des relations étroites.

C’est par le biais du programme “Ventaneando” par appel téléphonique, que Talina a précisé où se trouvent ses petites-filles, après avoir découvert que les sœurs, l’une d’entre elles, fille de José María Fernández, “El Pirru”, vivaient ensemble à la ville de Mexico.

Pour cette raison, la dame de 78 ans a expliqué en détail comment María et Paula sont mises en quarantaine et a clarifié la façon dont les jeunes femmes ont organisé leur vie au cours de ces mois, après la déclaration de son ex-fils confirmant la nouvelle.

Ces derniers jours, “El Pirru” a assuré que sa plus jeune fille, Paula, vivait avec sa sœur aînée, dans l’appartement que Maria a cependant dénié à Talina.

Sans plus tarder, la «Dame de bonne parole» a dissipé les doutes et a assuré: «Non, Paula vit avec moi, Maria vit dans son appartement et Paula vit dans ma maison.

“Elle est si jolie, elle a déjà 18 ans, Paula est magnifique”, a ajouté Talina lors de l’interview téléphonique avec la chaîne de télévision mexicaine.

Au cours de la conversation, Fernández a également discuté de la mise en quarantaine de son autre petite-fille.

“Maria n’est pas au Mexique, le COVID-19 l’a attrapée pour rendre visite à son petit ami à Aguascalientes et elle y est restée, elle ne veut pas revenir en avion ou en camion, donc elle est là depuis un mois”, a révélé la mère de Mariana Levy.

Tout en étant séparée de ses petites-filles, Talina se concentre sur les soins à prodiguer pendant son isolement motivé par l’amour par rapport à ses proches et pleinement engagée dans des activités telles que la lecture et la peinture.

Il convient de mentionner que l’artiste appartient au groupe vulnérable de la société, elle doit donc prendre encore plus soin d’elle-même. Malgré cela, Talina se sent très bien et assure qu’elle continue de fonctionner, avec toutes les complications de sa santé, et a avoué qu’en dépit d’avoir deux tumeurs sur la tête et souffrant de diabète, elle est toujours très active.

Après ses déclarations, Fernández a clarifié la situation de la relation qu’il entretient avec son ancien fils: “Pirru ne voulait pas être mon ami, je sais déjà où je suis et pourquoi je suis, et je suis à bras ouverts pour celui qui arrive.”

Parfois, le père de Paula Levy a révélé la distance qui existe entre lui et son ex-belle-mère, et avec le temps elle a diminué.

«J’ai déjà très peu de contacts, malheureusement. Cependant, lorsque nous nous voyons, nous nous voyons maintenant avec affection, avec beaucoup de respect comme toujours. Le temps calme les choses, le temps parle. D’une manière ou d’une autre, nous sommes vraiment une famille, elle est la grand-mère de mes enfants, elle les aime beaucoup et je l’ai toujours respectée “, a déclaré” El Pirru “en 2018 pour le même programme.

