Tamar Braxton a un nouveau projet de télévision en préparation!

Tamar Braxton a une nouvelle émission de télévision! Les médias rapportent que l’ancienne co-animatrice de The Real a décroché son propre talk-show après une interruption de quatre ans. Le nouveau projet de la chanteuse et star de télé-réalité devrait être diffusé au cours de la prochaine année.

Dans quelles émissions de télévision Tamar Braxton est-elle apparue?

Tamar est devenue une star instantanée après la première saison de sa série de téléréalité WeTV, Braxton Family Values. La série faisait la chronique des sœurs Braxton alors qu’elles naviguaient entre sœurs et leurs ambitions professionnelles personnelles. Tamar était déterminée à passer sous l’ombre de sa grande sœur Toni et à prouver qu’elle pouvait être une artiste superstar par elle-même.

Après la deuxième saison de l’émission, Tamar a décroché sa propre émission de téléréalité avec son mari de l’époque, Vincent Herbert. Tamar & Vince a couru pendant cinq saisons réussies et a documenté la montée de Tamar en célébrité solo avec Herbert comme manager. Cela montrait également la lutte de Tamar pour équilibrer une carrière croissante en tant que chanteuse, personnalité de la télévision et femme d’affaires alors qu’elle devenait la première maman de son fils, Logan, en 2013. La série s’est terminée lorsque Tamar a demandé le divorce en 2017.

Entre le tournage de Braxton Family Values ​​et Tamar & Vince, Tamar a été embauché en tant que co-animateur de l’émission télévisée FOX, The Real, et a également participé à Dancing With The Stars. Elle a été renvoyée de The Real après la saison 2 en raison d’un prétendu conflit dans les coulisses et des annonceurs estimant qu’elle n’était pas commercialisable. Mais le licenciement ne l’a pas arrêtée, elle est devenue la première gagnante afro-américaine de Celebrity Big Brother en 2019!

Tamar Braxton a une nouvelle émission de télévision à venir sur VH1

Braxton a été dévastée d’être lâchée par le Real et sa répartition a été montrée sur les valeurs de la famille Braxton. Peu de temps après, Steve Harvey a offert à la star son propre spectacle sous la société de production et elle devait commencer le tournage à l’automne 2017.

Les choses ont échoué avec l’accord de Tamar avec Harvey. Il a été révélé plus tard qu’elle était en pourparlers avec la créatrice de Love & Hip Hop, Mona Scott-Young, pour apporter un nouveau talk-show à VH1. Ce ne serait pas le premier concert qu’elle a eu sur le réseau. Tamar est apparue une fois avec son célèbre meilleur ami, Tiny Harris, dans un talk-show de fin de soirée aux côtés de la rappeuse Trina et de la mannequin Claudia Jordan.

Elle a parlé du projet potentiel l’année dernière tel que rapporté par The Jasmine Brand.

«J’ai une émission VH1 à venir qui a été ramassée pour 20 épisodes. Je suis vraiment excité à ce sujet. C’est un peu comme une sorte de musique. Mais c’est vraiment, vraiment bon et amusant. J’ai toujours été acteur. J’ai commencé avec Tyler Perry, beaucoup de gens ne le savent pas. J’ai fait Madea Goes to Jail. Nous avons passé un bon moment. Depuis lors, j’ai le virus de l’action. Ensuite, la téléréalité est arrivée et le bug de la musique ne disparaît jamais. »

Le 13 janvier, la marque Jasmine a rapporté exclusivement que l’émission VH1 de Tamar était officiellement éclairée. Des sources ont déclaré au média qu’il s’agit d’un spectacle de beauté qui est «actuellement en production».