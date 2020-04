Tamar Braxton, Christina Milian et Tammy Rivera brillent dans #DontRushChallenge

Tamar Braxton, Christina Milian, Bia, Porsha Williams et quelques autres ont participé à la distanciation sociale #DontRushChallenge.



Le rachat de TikTok est réel. L’application de médias sociaux a longtemps été saluée comme étant une application permettant aux jeunes de profiter des défis de la danse et autres. Cependant, comme cette quarantaine a une grande partie du monde en pause, TikTok constate que beaucoup de ses utilisateurs sont d’une foule plus mature. Le #DontRushChallenge a pris son envol et est un favori pour ceux qui aiment montrer leur éclat. Le défi comprend la chanson “Don’t Rush” de Young T, Bugsey et Headie One, et bien que le morceau soit sorti l’automne dernier, chaque vidéo insuffle une nouvelle vie à la chanson à succès.

Le dernier groupe à avoir profité du #DontRushChallenge sont quelques visages reconnaissables. Que vous ayez vu ces dames à la télé-réalité, les regardé dans des films, les rattrapé sur les réseaux sociaux ou écouté leur musique, elles sont devenues des incontournables du divertissement. La star de Real Housewives of Atlanta, Porsha Williams, a partagé le clip sur sa page et a tagué tous les participants, y compris Christina Milian, Tamar Braxton, Tammy Rivera et sa fille Charlie, Kat Tat, Bia, B.Simone, Lightskin Keisha, et plus encore.

Kwaylon Rogers, également connu sous le nom de Blame It On Kway, a obtenu l’extrémité courte du bâton à la fin du clip, mais toutes les dames avaient l’air super. Découvrez-le ci-dessous.

.