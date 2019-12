Tamar Braxton prêche des paroles de sagesse sur le respect de soi: "Prenez position"

Elle a dit ce qu'elle a dit.



La dernière fois que Tamar Braxton s'est exprimée sur les réseaux sociaux, elle a dû faire des excuses, car ses propos sur les hommes gais s'ils "ne vous touchent pas" pendant trois jours ont été pris dans le mauvais sens. Cependant, la dernière tentative de Tamar de connaître votre valeur en ce qui concerne les hommes n'aura pas du tout besoin d'excuses.

Earl Gibson III / .

La star de Braxton Family Values ​​a contacté les médias sociaux pour partager quelques mots sur un homme qui lui a dit qu'il rêvait d'elle, ce qui impliquait qu'elle la supplie de la reprendre. "Ces mecs sont vraiment fous", a-t-elle écrit. Tamar a ensuite partagé son tweet sur Instagram et a écrit une longue légende sur la façon dont elle a peut-être une fois supplié quelqu'un, mais cela ne se reproduira plus jamais

"Sur mon lit de mort, mon dernier souffle ne sera JAMAIS …. ooooh, s'il vous plaît, reprenez-moi !!" elle a écrit, dans un post supprimé depuis. "Tu vois, à l'époque je ne lui avais pas fait savoir que je connaissais ma valeur !!!! Je l'avais probablement fait penser qu'il comptait plus pour moi que moi pour moi plus et c'est MA faute !!" Tamar a continué d'ajouter des mots de sagesse à toute personne se trouvant dans une situation similaire. "Nous traitons les gens comment nous traiter. Si vous représentez des conneries, c'est ce que vous allez obtenir. Si vous exigez le respect, vous serez traité comme tel !! Certains d'entre vous auront ces têtes de mecs gonflées !! Prenez position et fais bien pour toi pour une fois! "

