Tamará Falcó sera le jury vedette du nouveau concours Antena 3

Tamara Falcó, la fille irrévérencieuse d’Isabel Preysler, a un nouveau projet télévisé. Antena 3 a décidé de l’avoir pour l’un de ses prochains programmes, un concours produit par 7 y Acción (‘El Hormiguero’) dans lequel il testera le célèbre relever des défis de toutes sortes avec l’aide d’experts.

Tamará Falcó, jury vedette de «The Challenge» dans Antena 3

Donc, Tamara Falcó sera le composant vedette du jury de «The Challenge», selon Yotele. Là, il jugera des célébrités qui osent subir des tests de toutes sortes et mesurent leur force, leur dextérité, leur capacité ou leur persévérance. L’espace a été présenté comme l’une des nouvelles premières de la chaîne dans son aperçu du contenu du premier trimestre de l’année et il prévoit de publier ses enregistrements en avril.

«Le défi» s’annonce comme version étendue de la section Pilar Rubio dans «El Hormiguero», où le collaborateur accède à tous les défis que Pablo Motos lui propose. Au cours des dernières années, nous avons pu voir comment, semaine après semaine, Rubio a réussi à apprendre à tirer avec un arc, a surmonté un saut dans le vide d’un quatrième étage, a éteint une langue de feu dangereuse, a mémorisé toutes les constellations d’étoiles ou a joué d’incroyables caramboles de billard, entre autres exploits.

Tamara Falcó, de plus en plus à l’aise à la télévision

Dans chaque tranche de «The Challenge», une célébrité gagnera qui pourra donner un prix en espèces à l’ONG ou à la fondation de son choix. C’est un nouveau défi télévisé pour Tamara Falcó, le premier depuis sa victoire dans «MasterChef Celebrity 4». La jeune femme passe du jugement au jugement et semble de plus en plus aimer l’environnement dans lequel il a fait sa première avec ‘We Love Tamara’, la docurreality avec en 2013 pour Cosmo TV. Ses interventions sont de plus en plus fréquentes et récemment, nous avons également pu la voir dans des espaces tels que «Masters of the reform», «Telepassion» ou «See you again».

.