Tammy Ly explique pourquoi elle essaie de ne pas devenir émotionnelle – «Je me noie dans le travail à éviter [Emotions]”

Après «We Tell All» de Peter Weber plus tôt cette semaine, il est devenu clair que l’ancienne candidate au baccalauréat Tammy Ly n’est pas à l’aise avec un comportement «vulnérable».

Tammy Ly et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Tammy Ly sur «Le baccalauréat: les femmes racontent tout»

Tout d’abord, elle a repris sa décision de dire à Weber qu’elle pensait que la candidate Kelsey Weier avait des «tendances alcooliques» et «pleurait excessivement».

“Ce n’est pas bien pour toi de faire ça. Je l’ai vu comme un drapeau rouge alors je l’ai apporté à Peter. C’est mon affaire. Je suis désolé mais nous échangeons tous de la salive avec le même gars. C’est mon affaire », a-t-elle déclaré à Kelsey.

«Tammy, en prétendant que je suis émotionnellement instable, une dépression mentale, des tendances alcooliques, c’est une accusation forte à porter contre quelqu’un. En mettant cela là-bas maintenant, je suis étiqueté comme quelque chose que je ne suis pas et c’est aussi très impoli pour les gens qui traversent ces maladies qui peuvent regarder cette émission, qui se sentent rabaissés et ont honte de la maladie qu’ils ont . Et je ne suis pas d’accord avec ça », a répondu Kelsey.

Plus tard dans la soirée, la querelle de Tammy avec la candidate Mykenna Dorn a été abordée. Tammy a collé à ses pistolets selon son opinion du blogueur de mode.

«Tout ce que vous faites, c’est simplement danser comme un bouffon devant la caméra. Chaque fois qu’un appareil photo était autour, vous étaliez toujours les jambes! ” Tammy lui a dit.

La fin de «Women Tell All» comprenait un segment sur le harcèlement en ligne. Il est courant que les candidats au Bachelor reçoivent des messages cruels après leur passage dans la série, et c’est encore plus fréquent pour les femmes qui ne sont pas blanches.

Tammy s’ouvre dans une publication Instagram

Après la diffusion de l’épisode, Tammy est allée sur Instagram pour expliquer pourquoi elle est comme elle est.

«En grandissant, je me suis battu si fort pour ne jamais être une victime dans ma vie et pour toujours essayer de me concentrer sur la prochaine chose positive qui était incroyablement difficile à faire. Je veux être fort. Je veux être franc », a-t-elle écrit dans son long article.

La star de télé-réalité dit que le baccalauréat et ses collègues candidats lui ont appris qu’elle doit travailler sur «être d’accord avec [her] propres émotions. “

Elle a expliqué pourquoi, auparavant, elle se «noyait» [herself] au travail pour éviter [feeling]. “

«Ma mère m’a quittée après le divorce de mes parents et mon père m’a dit qu’il n’était pas mon vrai père à mon 18e anniversaire», a-t-elle écrit.

Tammy a poursuivi: «À 19 ans, j’ai eu à faire face aux déchirures cardiaques les plus dures que j’ai jamais eu à affronter: laisser mes petites sœurs derrière moi, assister à un décès à cause de l’alcoolisme, mentir aux avocats pour garder mon petit ami alcoolique hors de problèmes, mon ancien colocataire était toxicomane, ma petite sœur étant hospitalisée pour une tentative de suicide. Tout ce qui me fait si mal et tout ce dont je me suis blâmé pendant si longtemps. »

Tammy lui a dit qu’après elle n’a pas posté ceci pour encourager les gens «à se sentir désolés [her]. ”

«Je vous dis ces choses parce que je pense que vous avez besoin de mieux comprendre mon passé et pourquoi je suis la personne que je suis aujourd’hui, et j’apprends toujours à l’être», a-t-elle écrit.

Tout le monde a une histoire. Tammy apprend et c’est tout ce que tout le monde peut lui demander.

Pour en savoir plus: «Les femmes racontent tout»: la nation Bachelor ne croit pas Victoria F.