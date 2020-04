Tammy Rivera veut un trio mais Waka Flocka a dit non: “C’est tellement égoïste!”

Tammy Rivera a déclaré que son mari Waka Flocka avait passé des années sur la route à s’amuser, et maintenant elle voulait expérimenter avec lui.



Certains seraient excités si leur petite amie ou leur femme leur proposait de pimenter les choses dans la chambre avec une troisième personne. Cependant, Waka Flocka ne fait pas partie de ce groupe. Waka et sa femme Tammy Rivera ont exposé leur vie personnelle dans diverses apparitions télévisées, dont la dernière apparition dans leur série de téléréalité WE Waka & Tammy: What The Flocka. Pour continuer à promouvoir la série, Tammy a rencontré Angela Yee pour son podcast Lip Service et a parlé de ce qui se passe dans la chambre avec son mari star du rap.

Bennett Raglin / Intermittent / .

Après avoir partagé quelques morceaux sur le sexe oral, Tammy Rivera a révélé que Waka n’était pas intéressée par un trio. “Je suis la plus ouverte, la plus libre”, a-t-elle dit à propos de leur vie sexuelle. “Et les gens penseraient que c’est Waka, mais c’est moi.” Angela voulait savoir si Tammy était prête pour un trio et elle répondit: “S’il m’en donne un, merde! Il ne m’en donnera pas! “

“Je pense que c’est tellement égoïste, parce que, n * gga, tu t’es amusé”, a-t-elle dit. “Toute ta carrière que tu as faite a eu trois ou quatre b * tches. Tu as eu tout ton plaisir et je suis à la maison en étant une bonne petite épouse.” Tammy a également déclaré que si Waka changeait d’avis, ce serait elle qui choisirait la femme pour les rejoindre. “Vous ne choisissez pas sh * t. Il vous suffit de vous asseoir”, plaisante-t-elle. “Je ne pense pas que je serais avec [him choosing] parce que je me dirais: «Comment les f * ck vous connaissent-ils tous? Pourquoi elle? “” Regardez Tammy Rivera sur Lip Service ci-dessous.

