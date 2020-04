Tamra Judge expose comment Shannon Beador s’est retournée contre elle après avoir quitté le spectacle

Tamra Judge a été l’une des stars des Real Housewives of Orange County pendant 12 saisons. La passionnée de fitness a annoncé qu’elle quittait la série après avoir refusé un «rôle d’ami» pour la saison 15. En même temps, son amie de longue date Vicki Gunvalson a également confirmé qu’elle ne reviendrait pas. Le seul «amiga» des «Tres Amigas» qui a survécu était Shannon Beador mais leur amitié s’est détériorée depuis lors.

Tamra Judge et Shannon Beador | Banque de photos Astrid Stawiarz / Bravo / NBCU via .

Qu’est-ce qui a causé le drame entre les «Tres Amigas?»

Beador étant le seul membre survivant des «Tres Amigas» à passer à la saison 15 de RHOC, elle a dû se faire de nouveaux amis pour la série. Ce qui a choqué les fans de l’émission Bravo, c’est qu’elle a rapidement rattrapé Kelly Dodd, avec qui elle s’est querellée tout au long de la saison 14.

Après que Beador ait publié une photo avec Dodd sur Instagram, cela a provoqué une rupture entre le groupe et a conduit Judge à ne plus suivre le premier.

Le juge a riposté en partageant une citation sur Instagram qui disait: «Les faux amis sont comme des ombres. Ils vous suivent au soleil mais vous laissent dans le noir. »

Le juge Tamra confirme son amitié avec Shannon Beador

Le juge a maintenant confirmé que sa relation avec Beador avait changé et ils n’étaient plus aussi fermés qu’avant. Ce qui l’a le plus surprise, c’était que Beador était celle à l’oreille du juge lui disant de ne pas être amie avec Dodd l’année précédente.

“Elle a toujours été celle qui me disait l’année dernière,” Ne traîne pas avec Kelly, ne traîne pas avec Kelly, ne traîne pas avec Kelly “, tu sais? Et puis, tout d’un coup, c’est comme si elle ne retournait pas mon appel téléphonique », a déclaré Judge à Entertainment Tonight. «Avant de parler tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors maintenant, c’est juste, tu sais… Je lui avais envoyé un texto, je l’ai appelée. Rien, pas de réponse. Et ça a juste blessé mes sentiments, c’est tout. “

L’entrepreneur a déclaré que le changement avec Beador a commencé à se produire dès qu’elle et Gunvalson n’étaient plus sur la série de réalité Bravo.

“Dès que nous ne sommes plus dans la série, elle n’a plus de temps pour nous et ça me fait vraiment mal,” a poursuivi la juge. «Je me sentais comme dans l’émission, hors émission, peu importe, elle était mon amie, tu sais? Je l’ai aidée à traverser ce divorce, j’ai passé des heures au milieu de la nuit à répondre aux appels téléphoniques. »

Beador a finalement tendu la main au juge et ils ont tous les deux eu un cœur à cœur avec ce dernier exprimant ses sentiments. Cependant, depuis cet appel téléphonique, le juge n’a plus eu de nouvelles d’elle depuis.

La juge est blessée par l’ensemble de la situation car elle pensait qu’elle et Beador étaient de «véritables amies» et se sent maintenant «laissée de côté dans le froid». Cependant, la juge ne perd pas espoir de réparer son amitié à l’avenir.

«Je l’aime à mort», dit-elle. «Je l’aime comme une sœur. Vous savez, nous avons déjà connu des hauts et des bas. “

Quelle est la prochaine étape pour Tamra Judge?

Dans la même interview avec ET, le juge a déclaré qu’elle et Gunvalson avaient été approchés pour faire un spectacle ensemble. Cependant, la pandémie de coronavirus a tout arrêté.

“Je ne peux pas vraiment en dire trop”, a-t-elle révélé. «Nous étions sur le point de rencontrer les réseaux et tout s’est arrêté à cause du virus. Donc, nous sommes en attente en ce moment. “