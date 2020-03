Tania Llasera sera professeur d’anglais dans «Real Mom», le format de Boing pour la quarantaine des coronavirus

Mediaset Espagne a tout préparé pour que Tania Llasera revienne sur notre petit écran. Le présentateur sera chargé de diriger “ Real Mom ”, un nouveau format quotidien que Boing diffusera le lundi 23 mars à 13 h 25 et qui viendra soutenir les familles pendant la période de suspension des cours en face à face dans les centres éducatifs. L’intention de la chaîne thématique pour enfants avec cette nouvelle proposition est que la plus petite de nos maisons apprend l’anglais de manière dynamique et amusante et que c’est aussi un espace qui sert d’union entre les adultes et les enfants dans nos maisons.

= Tania Llasera dans ‘Real Mom’

“Nous allons apprendre un peu de science, un peu de cuisine et beaucoup d’anglais”», explique Tania Llasera, qui précise également que« les mamans et les papas n’auront pas à s’inquiéter du fait que leurs enfants prêtent attention, car ce sera à nous ». Le présentateur est convaincu que la diffusion de l’espace finira par devenir pour beaucoup de ces petits le meilleur moment de la journée. “La connaissance a lieu et prend du temps, mais pour nous, cet endroit et ce moment peut être le plus amusant de la journée, le moment le plus drôle de la journée “, ajoute le présentateur.

Son choix n’est pas accidentel et c’est que Llasera est bilingue avec l’anglais et l’espagnol comme langues maternelles, ce qui en fait sans aucun doute le candidat idéal pour reprendre un tel format. Il convient de noter que cela aura des livraisons quotidiennes de 45 minutes et aura différentes sections fixes pour structurer tout le contenu. De cette façon, il y aura un quotidien mot protagoniste dans lequel il sera approfondi pour connaître sa signification et utilise alors qu’il y aura aussi de la place pour les petits à parler en anglais et en espagnol sur les concepts et les mots dans la section «Traduction gratuite».

D’un autre côté, Tania Llasera se rendra dans la cuisine pour préparer des plats originaux et appétissants cuisiner en famille pendant que vous nous invitez à réaliser des artisanats et assemblages traditionnels axés sur le recyclage des déchets ménagers avec la rubrique ‘DIY (Do it Yourself)’. D’autre part, il y aura également des nouvelles curieuses en anglais, des interviews de personnages inspirants et des chorégraphies animées seront enseignées dans la section ‘Let’s Dance’, qui rejoindra ‘Let’s Play’, un autre dans lequel les protagonistes seront des jeux éducatifs et familiaux.

