Tania pense que quelqu’un est son âme sœur … mais ce n’est pas Syngin

Tania Maduro et Syngin Colchester sont l’un des couples les plus controversés de la saison 7 de 90 Day Fiancé de TLC.

En particulier, les téléspectateurs ont été choqués par le comportement de Tania, notamment en admettant avoir flirté avec d’autres hommes, en omettant de préparer leur maison temporaire (une cabane dans le jardin du Connecticut de sa mère) avant l’arrivée de Syngin, et en partant pour une journée intensive de 30 jours. atelier au Costa Rica pendant les 90 premiers jours du couple ensemble aux États-Unis De nombreux fans de Fiancé 90 jours croient que Syngin donne plus à la relation que sa fiancée.

Dans l’épisode du 90 janvier de 90 Day Fiancé, «Blindsided», de nombreux fans ont confirmé ces soupçons. Tania et Syngin se sont inscrites à une lecture d’astrologie pour discuter de leur chimie et de l’avenir de leur relation. Mais pendant la lecture, Tania a laissé tomber une révélation explosive qui a amené Syngin à se demander s’il devait faire ses valises et retourner seul en Afrique du Sud.

Tania Maduro | Tania Maduro via Instagram

Tania a dévoilé son histoire romantique lors d’une lecture d’astrologie

Sur “Blindsided”, Tania a expliqué qu’elle et Syngin subissaient une lecture interprétative d’un astrologue, Daizy Octobre. Le but de la lecture, a-t-elle expliqué, était de “voir comment les étoiles et les planètes s’alignent pour nous et voir comment nous sommes dans une relation ensemble”.

La star de 90 Day Fiancé a ajouté qu’elle pensait qu’elle et Syngin seraient en mesure de se comprendre plus profondément après la lecture. «Tout a de l’énergie», a-t-elle déclaré. “Nous sommes des êtres énergétiques, et je suis né à un certain moment pour une certaine raison.”

La jeune femme de 29 ans a dit qu’elle pensait que Syngin n’était pas son «véritable âme sœur»

Mais la lecture de Daizy n’était pas aussi amusante et légère que Tania et Syngin auraient pu le prévoir.

Lorsque l’astrologue a demandé au couple Fiancé des 90 jours s’ils pensaient avoir un lien d’âme sœur, Syngin a rapidement répondu oui.

“Je le ressens vraiment”, a-t-il dit en regardant Tania affectueusement. “Je ne croyais pas toujours aux vies passées, mais notre connexion est si vivante.”

Mais Tania n’était pas si sûre. “Je ne pense pas avoir ce sentiment d’âme sœur”, a-t-elle déclaré, laissant Syngin découragé.

Après la lecture, Tania s’est expliquée davantage, en disant: «J’ai eu ce lien fort avec vous.» Pourtant, elle a dit à son fiancé qu’elle n’avait pas «ce profond sentiment de savoir que vos âmes sont censées être. Je ne sais pas si nos âmes sont censées l’être. Je sens que nous sommes censés être maintenant et que vous êtes censé être le père de mes enfants. “

Hurt, Syngin a déclaré que l’admission de Tania était «taureau ****»

Non seulement Tania a-t-elle dit qu’elle ne pensait pas que Syngin était son âme sœur, mais elle a également admis qu’elle sentait qu’elle avait déjà rencontré la sienne dans cette vie.

“J’ai l’impression d’avoir rencontré mon âme soeur”, a confié la star de 90 Day Fiancé. “J’ai l’impression que mon premier amour était mon âme soeur.” Elle a expliqué que, même si elle sentait qu’elle savait que son âme serait toujours liée à son premier amour, elle ne ressentait pas de cette façon avec Syngin.

Syngin est devenu visiblement en colère et s’est senti trahi par les aveux de Tania. “C’est quelque chose que vous avez caché”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Vous êtes toujours aussi jeune et stupide.”

Enfin, après quelques allers-retours, la star du Fiancé des 90 jours a dit à sa future épouse: «C’est un taureau ****. J’ai besoin d’une pause.”