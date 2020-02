Tania Ruiz envoie un message de soutien à Enrique Peña Nieto | Instagram

La mannequin Tania Ruiz a utilisé ses réseaux sociaux pour transmettre un message de soutien total à son petit ami Enrique Peña Nieto, dans lequel il vous assure qu’il sera toujours à vos côtés.

La photo qui a été téléchargée samedi dans le cadre de vos histoires sur Instagram, Il montre le couple sur le dos et se tenant la main.

«Je veux juste que tu saches que rien ne me fait me sentir mieux que ta main à côté de la mienne! Dans ta main est ma main Cela ne te laissera pas partir

Vous pourriez être intéressé: Tania Ruiz montre sa belle silhouette en maillot de bain surprenant Instagram

“Quiconque met tout entre les mains de Dieu verra les mains de Dieu en tout. Je t’aime @EPN”, a écrit Ruiz.

Immédiatement, certains internautes ont présumé que son soutien concernait d’anciens employés de Peña, tels que Emilio Lozoya, Juan Collado et Rosario Robles Ils font face à des poursuites pénales.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le couple a rendu leur relation publique Février 2019, après que certains médias les aient capturés ensemble, depuis lors, ils ont été vus dans différents événements sociaux.

Enrique et Tania, les quelques fois où ils sont apparus ensemble ont été très amoureux, il est donc normal que le modèle étendez votre soutien au-delà du romantique.

Tania et Enrique | Réforme

Le beau modèle possède une beauté pas comme les autres, car ressemble à une poupée Porcelaine, sa silhouette, sa peau et son visage semblent d’un autre monde peut-être pour cela et pour d’autres raisons, c’est qu’Enrique est tombé amoureux d’elle.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Selon plusieurs rumeurs, ils auraient déclaré que le beau couple se mariera cette année, bien que ce scoop n’ait pas été prouvé, les fans du modèle aimeraient savoir si Tania sera vraiment de retour Mme Peña.

Bien que selon la version de TV Notes, l’ancien politicien tu veux être très discret avec la question du mariage et prévoit de rendre l’engagement public jusqu’à ce que la date approche.

Il a également demandé Tania qu’il nie qu’il se mariera si on le lui demande et que le mariage n’est pas si luxueux, a déclaré un ami de l’ancien président mexicain.

Lire aussi: Tania Ruiz a partagé une photo pleurant, aurait pu se terminer avec Peña Nieto

Merci Million 2019 !! Bienvenue 2020 !! Je commence aujourd’hui, d’où je suis! Heureux! Reconnaissant ! Heureux! Plein de gratitude ! Plein d’amour ❤️! Voir bien en tout, prendre le meilleur de tous et toujours avoir du respect avec moi et avec les autres. Cette année, j’ai tellement appris … ☺️ Surtout pour avoir la meilleure attitude envers tout ce que j’ai vécu. Toujours choisir le meilleur ! Accepter , faire confiance , valoriser , pardonner , bénir , remercier . Valoriser ce qu’il avait et apprendre ce qu’il pouvait ‍ . Être plus humain! Me fortifiant et essayant de renforcer les autres. Voyant que tout est transitoire et toujours trouver la paix en Dieu à tout moment, de l’amour et de la volonté de développer l’expérience qu’il voulait lui faire vivre. Rien ne manque et Dieu m’a toujours fait voir et croire d’une belle manière . Et ce n’est pas en le disant mais en le vivant! J’ai appris que l’amour est la plus belle complicité que vous puissiez créer! C’est la capacité de vous aimer et de vous aimer tel que vous êtes, avec ce que vous êtes et ce que vous êtes capable d’être. C’est incroyable d’être en vie. C’est incroyable de sentir que la vie vibre en vous. Soyez conscient de ce que vous voulez et de ce que vous faites. Avec ce que vous pensez et avec quoi vous vivez. Obtenez la chance d’être heureux! Faire des passes avec soi-même. Pour vous pardonner et vous permettre de profiter de ce que vous vivez et ressentez. Aucune limitation, aucune excuse, aucune peur. Réalisez toute la grandeur qui vit en vous! Arrêtez de souffrir là où vous pouvez vivre! Arrêtez de voir ce qui ne va pas bien pour vous et vous verrez le changement ‍♀️. Mettez votre énergie en vous !! Le meilleur pardon change toujours votre façon d’agir et de voir les choses. Faites une pause à ce moment et réfléchissez: comment allez-vous dans votre famille? Comment allez-vous avec vos amis? Comment allez-vous avec votre partenaire? Comment allez-vous avec vous? Comment est ton environnement? Comment vas-tu avec Dieu? Qui es tu? Quelles sont vos priorités? Aimez-vous comment vous êtes Aimez-vous comment vous agissez? La vie change de chenille en papillon, de charbon en diamant, de sable en perles. Aujourd’hui, vous partez d’où vous êtes. Que cette année vous deveniez la meilleure version de vous! Bonne année 2020! Que Dieu vous bénisse toujours.

Un message partagé par Tania Ruiz Eichelmann (@taniaruize) le 31 décembre 2019 à 9h44 PST

.