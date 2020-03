Tania Ruiz et Enrique Peña Nieto auraient pu mettre fin à leur relation sur COVID-19

Tania Ruiz et Enrique Peña Nieto auraient pu mettre fin à leur relation par COVID-19 | Instagram

Bien qu’elles soient très amoureuses, Tania Ruiz et Enrique Peña Nieto auraient pu mettre fin à leur belle relation à cause du coronavirus.

Il semble que le couple ne traverse pas cette pandémie ensemble, il pourrait y avoir plusieurs raisons, dont l’une serait due au fait qu’ils ont mis fin à leur relation selon certains rumeurs.

C’est à travers une interview que le frère du beau mannequin Gerardo Ruiz Il a publié certaines données qui ont attiré l’attention des enquêteurs, c’est pourquoi la relation aurait pris fin.

Cela peut vous intéresser: la petite amie d’Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz montre son amour sur les réseaux sociaux

«Tania la dépense avec sa fille et les deux sont comme il se doit. Chacun en famille », a déclaré Gerardo Ruiz.

Au fur et à mesure de l’entretien, il était inévitable de ne pas interroger le jeune Peña Nieto parce qu’il est ou peut-être qu’il était déjà, le petit ami de sa sœur.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Cependant, il a affirmé qu’il ne savait rien de lui, qu’ils n’avaient pas eu de communication, mais qu’il supposait qu’il transportait également sa quarantaine à son domicile.

Presque pour mettre fin à l’entretien pour le programme “Laissez tomber la soupe” Le frère de Tania a confirmé qu’ils étaient toujours en contact, mais quand il a parlé à sa sœur, la seule chose qui l’intéressait était de savoir comment il allait. sa famille et rien d’autre alors il n’a pas posé de questions sur son petit ami.

Bien que le couple n’ait pas été vu ensemble récemment, il y a eu un mouvement à travers les réseaux sociaux par Tania qui a dédié à plusieurs reprises des messages à Enrique.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Aujourd’hui, nous sommes à la maison pour prendre soin de la santé des autres et des nôtres. Cette fois, c’est aussi notre repos mental. Nous pouvons créer des problèmes ou créer des opportunités”, s’inscrit un message qu’il a partagé dans une de ses publications concernant la pandémie.

Peut-être que le couple a décidé de passer du temps exclusivement avec sa famille pour avoir un temps libre pour se manquer parce que même si l’ancien président ne partagez rien sur votre compte officiel Instagram Depuis mai 2019, il parle sûrement en continu avec Tania.

Lire aussi: la petite amie de Tania Ruiz Enrique Peña Nieto dédie un message amoureux à une jeune mannequin

Aujourd’hui, nous sommes à la maison pour prendre soin de la santé des autres et des nôtres. Cette fois, c’est aussi notre repos mental. Nous pouvons créer des problèmes ou créer des opportunités . Donnez-vous du temps, car votre esprit est votre maison ‍♀️ . Donnez à vos enfants, à votre famille et à votre partenaire le temps d’en savoir plus sur leur vie ‍ ‍ ‍ . Nous avons toujours la famille! Mais plusieurs fois, il est nécessaire de mieux se connaître plus qu’ils ne se voient quotidiennement. Voyez en ce moment comment fonctionne votre énergie ‍♀️ et comment est votre patience qui est une vertu qui nous manque parfois non. Vous êtes comme dans un grand frère où vous devez écouter , analyser , apprendre , interagir✍ , réorganiser , prendre soin de vous ️ ️ , penser clairement , pardonner , acceptez et comprenez les autres ✌️❤️. Travailler avec votre famille ou avec vous-même multipliera toujours tout pour de bon. Pour @steponfashion Photographie: @quienesvaleria Designer: @carlospinedamx Chapeau: @pasionartemx

Un message partagé par Tania Ruiz Eichelmann (@taniaruize) le 20 mars 2020 à 11:46 PDT

.