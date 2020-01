Tania Ruiz montre sa belle silhouette en maillot de bain surprenant Instagram | INSTAGRAM

La belle mannequin Tania Ruiz a récemment coupé ses cheveux longs et radicalement changé son look, cette fois-ci, elle a décidé de le porter à côté de sa silhouette stylisée dans un maillot de bain audacieux.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Tania Ruiz a toujours été caractérisée par ses cheveux blonds importants et si longs qu’ils ont presque atteint sa taille, mais sur cette photo, nous pouvons l’observer avec un “chongo”, car elle était super silencieuse en marchant sur la plage.

Sur la photo, Tania apparaît marchant le long de la plage en portant un maillot de bain audacieux avec un design particulier, car il est ouvert dans la zone de la poitrine, donc ses attributs étaient très libres, accompagnant la tenue avec une jupe de plage, avec ce qu’elle était profiter du soleil, du sable et de la mer.

Vous pourriez également être intéressé: Mia Khalifa en sous-vêtements peigne ses cheveux comme une princesse sur Instagram

La publication compte 24 000 likes, car Tania a également une solide base de fans, avec plus de 394 000, qui sont là pour soutenir la jeune femme dans ses publications, laissant également ses compliments et des phrases où ils expriment son amour et admiration

Dans la description de l’image, le modèle a été inspiré pour écrire un texte qui assimile une poésie, car il a écrit: “Là où le cœur se penche, le pied marche. Vous travaillez très bien pour être grand et toujours humble les pieds sur terre” et le regard vers le ciel. Toujours avec Dieu est le chemin. Les gens n’oublieront jamais ce que vous faites, mais ce que vous leur faites ressentir. Pour laisser une marque que rien ne se passe si vous ne laissez aucune trace. ”

Lire aussi: Taylor Swift présentera son documentaire en avant-première au Sundance Festival

Et il a conclu en disant: “Pour suivre un chemin où vous le marquez et non celui que beaucoup ont parcouru. Pour être ce que vous voulez être, toujours vivre et donner de l’amour après l’avoir donné augmente notre capacité à le faire.”

Il se pourrait que Tania ait été inspirée par sa relation avec Enrique Peña Nieto, car elle a révélé qu’elle considère que le mariage est quelque chose qui ne peut être fait que lorsque vous avez une sécurité totale en tant que couple, en vous assurant que c’est ce que vous avez avec l’ancien également gouverneur de la État de Mexico.

Eh bien, elle dit qu’elle est prête, à tel point qu’elle a dit: “Oui, je ferais le pas sans y réfléchir à deux fois. Ce n’est pas quelque chose dont nous avons déjà parlé ou qui est dans nos plans, mais c’est un couple qui me remplit dans tous les aspects.”

Nous devrons attendre pour voir quand le mariage aura lieu.

.