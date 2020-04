Taraji P. Henson & Ed Helms sur Coffee & Kareem

Entrevue avec CS: ​​Taraji P. Henson et Ed Helms sur Coffee & Kareem

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec le nominé aux Oscars et vainqueur du Golden Globe Taraji P. Henson (Empire) et La gueule de bois ancien élève Ed Helms pour discuter de leur dernier film, la comédie d’action Netflix Café & Kareem, qui est désormais disponible en streaming. Découvrez l’interview ci-dessous!

Dans la comédie torride et copain Café & Kareem, Kareem Manning, douze ans, engage un criminel pour effrayer le nouveau petit ami de sa mère, un officier de police de Detroit inepte nommé James Coffee. Cependant, le plan de Kareem se retourne contre lui, forçant Coffee et Kareem à faire équipe afin de se sauver de la cheville ouvrière la plus impitoyable de Detroit.

Le film mettra en vedette Helms dans le rôle de James Coffee, le futur venu Terrence Little Gardenhigh (Muet, Il suffit de rouler avec) en tant que Kareem Manning et l’actrice nominée aux Oscars Henson en tant que maman de Kareem. Il présentera également la candidate nominée aux Emmy Awards, Betty Gilpin (lueur) et Andrew «King Bach» Bachelor (Rencontrez les Noirs), RonReaco Lee (First Wives Club, Remords du survivant) et David Alan Grier (En couleur vivante).

Michael Dowse (Stuber, Continue) dirige Café & Kareem à partir d’un script écrit par Shane McCarthy, qui figurait sur la liste noire de 2014. Helms et Mike Falbo produiront sous leur bannière Pacific Electric Picture Co. Les producteurs exécutifs incluent Sanford Nelson, Jordon Foss, Linden Nelson et Don Foss.

En examinant la raison pour laquelle ils ont rejoint le projet, Helms décrit le projet comme un «comme une balle tirée avec une arme à feu» avec un script qui «se déplace si vite» et lui a donné «tant de rires violents», tandis que Henson a trouvé l’excitation en jouant dans une comédie aux côtés de Helms et en s’amusant avec les grandes séquences d’action, la décrivant «comme être au stand de tir toute la journée».

“Je pense que tout ce qui se passe pour moi est toujours amusant quand je lis un script”, a déclaré Helm. “Je me dis:” Comment allons-nous tourner ça? “Et les trucs de poursuite en voiture, c’est quand vous avez l’impression de vraiment faire des films, vous savez, quand vous écrasez des voitures et que vous vous déplacez dans la circulation et tout cela cascades folles. Ce truc m’a sauté aux yeux et je suis toujours ravi de faire ce truc. Le tout m’a sauté dessus. »

“Je viens de lire que c’était une comédie et Ed Helms y jouait et j’ai dit oui, mais ensuite je l’ai lu, et c’était Netflix”, a expliqué Henson. “Vous savez, je n’ai pas encore travaillé avec Netflix, et je voulais être en affaires avec Netflix. Mais le timing a fonctionné avec mon emploi du temps. Je cherchais une comédie et je pense qu’Ed Helms est assez drôle et était agréable de travailler avec. »

En réfléchissant au travail de leur co-star, Henson et Helms avaient des projets préférés particuliers de leurs vastes filmographies, avec Henson aimant Le bureau tandis que Helms a adoré le travail nominé aux Emmy de sa co-star dans la série à succès Fox qui se terminera bientôt Empire.

«Je me suis fait aspirer Empire pendant un petit moment, elle est juste une telle force de la nature dans ce spectacle “, a expliqué Helms. «C’est tellement cool à regarder, c’est une légende. Elle est à peu près là-bas. Mais je dirais plus récemment, Empire a été très amusant. “

En jouant le rôle de soutien en tant que mère de l’enfant titulaire, ce qu’elle trouve plus de plaisir à soutenir un changement par rapport à «porter chaque scène tous les jours», Henson a pu établir un rapport avec le titulaire Kareem, estimant que le jeune acteur le jouant était «un professionnel très accompli».

“Il est très drôle et tellement bon, et il a juste été béni et honoré d’être là”, a déclaré Henson. «Il n’arrêtait pas de le dire tous les jours, et il a travaillé son petit cul, et je pense juste qu’il a un avenir très brillant devant lui. C’est aussi un enfant très drôle. “

Le film étant financé et se dirigeant vers Netflix, Helms a trouvé formidable que le casting et l’équipe aient pu «le rendre aussi drôle que possible» en sachant qu’un tas de gens verraient le film, ce qui, reconnaît-il, n’est «pas toujours le cas avec une sortie en salles “, tout en commentant la campagne d’affichage amusante qui a vu le jour à partir du marketing.

“Nous avons utilisé de vieilles affiches de cinéma, Flic de Beverly Hills et 48 heures et Die Hard et Arme mortelle,” Dit Helms. “Je pense que ce sont le genre de comparaisons tonales et le genre de – et aucun de ces films ne contient d’enfants, donc c’est en partie ce qui rend les panneaux d’affichage un peu effrontés et amusants. Mais ils sont stylistiquement, ils étaient vraiment le point de référence. Et je pense que Michael Dowse, le réalisateur, nous avons beaucoup parlé de ces films et de ce ton, Flic de Beverly Hills et Arme mortelle, bonne action difficile, mais super drôle. “

Helms a trouvé l’une des meilleures choses à propos du script était le fait qu’il n’y avait «pas d’espace perdu», chaque élément et scène «faisant avancer l’histoire» et se référant à son statut de liste noire avant de pouvoir mettre la main sur le script pour le faire.

“C’est comme une lecture amusante parce que c’est un tourneur de pages et il n’y a rien de gratuit”, a déclaré Helms. “Il n’y a pas beaucoup de films comme ça. Je pense que la plupart des films, en particulier les comédies, vous prenez en quelque sorte des divertissements épisodiques pour le plaisir de la blague, pour le décor ou pour ceci ou cela. Même les gros morceaux de séquences d’action de ce film font avancer l’histoire, et tout est motivé par des traits de caractère authentiques et / ou des défauts que nous avons tous dans le film. C’est juste de cette façon très cool que je pense Flic de Beverly Hills se démarque vraiment, la raison pour laquelle c’est un film si spécial, à part le fait qu’il est sorti quand j’étais enfant et que cela faisait partie de ce qui a défini mon enfance, c’est un ton très étrange parce que c’est une comédie très large et agressive mélangé à une violence très viscérale. Et c’est une chose très difficile à réaliser parce que vous ne voulez pas que la violence dans ce genre de films soit très sombre et rebutante. “

Bien que le budget n’ait pas offert beaucoup de temps à Helms et à son casting pour essayer beaucoup de riffing, mais que pendant qu’ils tournaient des scènes sous des angles différents, ils avaient un peu de temps pour expérimenter, à savoir dans les scènes qu’il décrit comme «vraiment comiques et le dialogue est lourd. “

«Il y a beaucoup de choses où nous avons environ 20 personnages à l’écran qui font tous des trucs, puis il y a une grosse explosion et il suffit de bien faire les choses. Nous n’avons pas le temps de jouer », a déclaré Helms. Je vais vous dire, une scène qui me vient à l’esprit était la scène à la fin où je sors de la voiture – ou quand je m’approche de la voiture et que je négocie par le haut-parleur. Donc toute cette scène, je veux dire, Betty Gilpin est tellement drôle. C’est une improvisatrice tellement incroyable. Et nous avons juste fait des tonnes d’avant en arrière à ce sujet et c’était vraiment difficile à éditer car il y avait tellement de versions et d’avenues amusantes que nous avons choisies. Mais je pense que nous nous sommes retrouvés avec la meilleure version. »

