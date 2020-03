Taraji P. Henson fait ses débuts de réalisateur dans l’avant-dernier épisode

L’actrice nominée aux Oscars et aux Emmy Awards, Taraji P. Henson, incarne l’emblématique Cookie Lyon dans la série dramatique musicale Fox, Empire. Elle a reçu d’innombrables nominations pour sa performance inoubliable, remportant même le Golden Globe Award 2016 de la meilleure actrice d’une série télévisée.

Pour l’avant-dernier épisode de la dernière saison d’Empire, Henson est également passée derrière la caméra pour faire ses débuts de réalisateur dans l’un des épisodes les plus engageants de la saison. Voici ce qui s’est passé.

Taraji P. Henson | RENARD

Andre Lyon et Empire storyline

L’épisode a commencé avec Andre Lyon (Trai Beyers) au pouvoir avec Empire d’une main de fer alors qu’il forçait son artiste principal, Treasure (Katlynn Simone), à ​​continuer de répéter, contre les avertissements de Porsha Taylor (Ta’Rhonda Jones).

La chanteuse a fini par cracher du sang et les médecins lui ont ordonné d’arrêter de chanter, la forçant à abandonner le spectacle de Music Weekly. Une fois qu’André est retourné dans son bureau, il est évident qu’il est toujours sous l’influence de son demi-frère aîné décédé, Kingsley (A.Z. Kelsey).

Cependant, Andre a tenté de le secouer et a promu Porsha à la tête de A&R pour lui avoir prouvé qu’elle était capable de gérer les artistes. La promotion a encouragé l’assistante d’André, Maya (Rhyon Nicole Brown), à auditionner pour Porscha dans l’espoir d’être signée chez Empire, mais le nouveau chef de A&R a refusé.

Lorsque les flics ont rendu visite à Andre au sujet de la fille qui avait fait une surdose au club, il a fait mentir Maya pour lui et l’a ensuite récompensée par un contrat de chant avec le label. Porsha s’est sentie de nouveau minée et a peut-être démissionné.

Les flics se sont également arrêtés à la maison d’André pour parler avec Quincy, et il a admis la vérité à sa mère. Elle lui a conseillé de partir pour l’université et s’occuperait d’André. Une fois que son mari est rentré à la maison, il l’a intimidée pour qu’elle reste.

Lucious Lyon et Yana Storyline

Après que plusieurs investisseurs aient accepté de soutenir financièrement Lucious (Terrence Howard) et sa nouvelle chanteuse Yana (Kiandra Richardson), elle et Becky (Gabourey Sidibe) ont décidé de participer au spectacle Music Weekly sans son approbation.

Lucious a ensuite essayé d’en parler à Becky, mais elle a rappelé à son ancien patron qu’elle ne travaillait plus pour lui. Incapable de s’habituer à jouer sur une scène avec un projecteur et des danseurs à temps, Yana a fini par bombarder sa performance Music Weekly, ce qui a fait reculer les investisseurs. Bouleversée mais non vaincue, Yana a promis à Lucious qu’elle retournerait au studio le lendemain.

De plus, Melody Barnes (Alexandra Gray) a fait une autre apparition alors qu’elle était traquée par un homme qui ne voulait pas que la presse sache qu’ils avaient une relation.

Il est devenu agressif et Lucious est sorti, lui a donné des coups de pied au visage, puis l’a empêché d’aller en prison en racontant aux flics une fausse histoire. L’ancien PDG d’Empire a ensuite parlé à Melody, a précisé qu’il était de son côté et ils se sont apparemment réconciliés.

Cookie et le tournage du scénario de Durrell

Bouleversé par l’admission de Yana dans l’émission Music Weekly, Lucious est allé chez Cookie (Taraji P. Henson) et lui a dit de mettre Becky à sa place. Il a ensuite dit qu’elle devait mettre le meurtre de Durrell derrière elle, sans se rendre compte que Carol (Tasha Smith) se tenait juste derrière lui.

Cookie a essayé de dire à sa sœur pourquoi elle avait tué le père de ses enfants, mais Carol est partie, dévastée. Elle s’est ensuite présentée à la performance d’un groupe légendaire de R&B En Vogue, droguée et a ruiné le spectacle.

À la fin de l’épisode, une Carol droguée s’en est prise à Cookie et a révélé ce qui est arrivé à leur autre sœur, Candace (Vivica A. Fox). Ensuite, l’ancien trafiquant de drogue a partagé qu’elle et Candace avaient quelque chose à voir avec le départ de Cookie en prison avant la fin de l’avant-dernier épisode.

Regardez la finale de la série Empire le mercredi 24 mars 2020 à 21 h EST sur Fox.